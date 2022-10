Road to 100th: inizia il cammino verso il centenario della Societa’ Sportiva Arezzo Calcio

Road to 100th: inizia il cammino verso il centenario

Il conto alla rovescia verso il centenario è iniziato e la Società Sportiva Arezzo – come illustrato dal presidente Guglielmo Manzo nel corso della conferenza stampa congiunta con Orgoglio Amaranto di mercoledì scorso – vuole prepararsi al meglio in vista dell’appuntamento del 10 settembre 2023.

Per tale motivo la società amaranto si è già attivata per l’organizzazione di un tavolo tecnico che porterà alla costituzione di un comitato che avrà il compito di racchiudere le anime e i sentimenti della piazza aretina in vista di un appuntamento storico. Società, tifosi, appassionati di storia del calcio e della città di Arezzo, stampa, ma non solo.

Tutti uniti per un unico percorso comune dove la storia del Cavallino, della maglia amaranto e dei suoi protagonisti, dentro e fuori il rettangolo verde, saranno protagonisti assoluti.

Nel corso della prossima settimana verrà organizzata una riunione tra le principali componenti, utile a definire i primi punti da cui partire per la costituzione del comitato e intraprendere così il percorso verso il centenario.