Riprendono i corsi Afa a Castiglion Fiorentino.

Due i luoghi, al circolo del Boscatello e al Centro Sociale di Aggregazione Serristori.

Riprendono anche i corsi di Attività Fisica Adattata nel territorio di Castiglion Fiorentino. Sono già attivi presso il circolo del Boscatello nei giorni di martedì e giovedì dal ore 9 alle ore 11 mentre al Centro Sociale di Aggregazione Serristori partiranno martedì prossimo e sono sempre previsti due appuntamenti alla settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 9.30 alle ore 10.30. “Dopo due anni di stop riprendiamo i corsi, un ulteriore modo per ritornare alla normalità” affermano all’unisono i presidenti dei due circoli rispettivamente Moreno Ceccherini, per il Boscatello, e Vasco Orlandesi per il Centro Sociale di Aggregazione Serristori. Ma che cos’è l’A.F.A.? A.F.A. significa Attività Fisica Adattata e i tratta di programmi di esercizio fisico, non sanitari, svolti in gruppo e rivolti alla popolazione adulta e anziana.

“Ringrazio i presidenti e i soci delle due strutture che si sono messi a disposizione per ospitare questi corsi che rappresentano un’ulteriore occasione per socializzare” conclude l’assessore ai Servizi Sociali, Stefania Franceschini.