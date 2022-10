By

Riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti ad Arezzo

Da domani inizia il terzo e ultimo step di consegne a domicilio del kit per il porta a porta

Proseguono le attività legate alla riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti ad Arezzo. Da domani, martedì 25 ottobre, inizierà il terzo step di consegne a domicilio del kit per il porta a porta.

Il materiale sarà consegnato fino al 19 novembre alle utenze che hanno ricevuto la lettera a casa nei giorni scorsi. Gli addetti alla consegna, riconoscibili da apposito badge identificativo, consegneranno il kit dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 e il sabato dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30.

Chi non si trovasse in casa al momento della consegna riceverà in cassetta un avviso con indicato dove e quando andare a ritirare il kit.

Per illustrare a tutti i cittadini coinvolti in questa nuova fase gli obiettivi e le motivazioni della riorganizzazione, l’Amministrazione comunale, insieme a Sei Toscana, ha programmato due incontri pubblici che si svolgeranno mercoledì 23 novembre, con possibilità di partecipare o alle 18 e alle 21, presso il centro di aggregazione sociale in località Giovi, 14.

Il nuovo servizio di raccolta domiciliare prenderà avvio il prossimo 9 gennaio e, fino a quella data, i cittadini dovranno seguire il calendario di conferimento dei rifiuti attualmente in vigore.