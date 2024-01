Rampichiana: L’Amministrazione risponde agli organizzatori

Gli assessori Scapecchi e Chierici chiariscono i punti critici riguardo alla mancata edizione 2024 della Rampichiana e invitano a una collaborazione per il futuro.

Gli assessori Scapecchi e Chierici hanno diffuso delle dichiarazioni in risposta alle argomentazioni degli organizzatori della Rampichiana, manifestazione sportiva che non si terrà nel 2024. Gli organizzatori avevano indicato ostacoli burocratici e mancanza di sostegno economico come cause principali della decisione di non riproporre l’evento quest’anno.

Gli assessori, tuttavia, hanno sottolineato che nessun ostacolo burocratico al di fuori delle normali procedure amministrative è stato applicato alla Rampichiana. Hanno anche evidenziato che l’Amministrazione ha incrementato il contributo alla manifestazione nel corso degli anni, dimostrando impegno e supporto crescenti.

Riguardo alla mancanza di contatto da parte degli organizzatori, gli assessori hanno dichiarato che la decisione di non riproporre la Rampichiana nel 2024 era stata già comunicata nella riunione con la Fondazione Arezzo Intour lo scorso ottobre, con motivazioni diverse da quelle indicate successivamente. Hanno sottolineato che, nonostante le difficoltà, Fondazione ed Amministrazione sono sempre state disponibili a trovare soluzioni condivise per altre manifestazioni, come la Scalata al Castello e la Maratonina 2024.

L’assessore Scapecchi ha inoltre precisato che l’Ufficio sport ha gestito oltre 100 delibere di patrocinio nel 2023, inclusa quella per la Rampichiana. Ha evidenziato che la burocrazia per ottenere un patrocinio non è complicata e che il Comune ha erogato circa 90mila euro di contributi, oltre alle risorse per le associazioni sportive giovanili.

Infine, l’assessore ha citato un accordo con la Polisportiva Policiano per realizzare la Maratonina, la Scalata al Castello e i campionati italiani assoluti su strada, dimostrando che la collaborazione e la comunicazione con le istituzioni possono portare a soluzioni positive. Invitano gli organizzatori a considerare insieme nuove soluzioni per il futuro.