InArceDantis, Accademia Dantesca per le Arti e lo Spettacolo, assieme al Liceo Francesco Redi di Arezzo, presentano sabato 15 ottobre 2022 alle ore 17.30, presso Casa Petrarca, Via dell’Orto, 28, Arezzo, il saggio laboratoriale Psychophysical Dante for an Eternal Child – Un Dante Psicofisico per il Bambino Eterno, di Stefania Maggini.

Il saggio è resoconto e analisi del lavoro di ricerca condotta per l’Università di Londra, di laboratori svoltisi nell’anno 2019 presso il Liceo F. Redi di Arezzo, per un approccio psicofisico all’endecasillabo dantesco, coinvolgendo 120 alunni e 5 docenti di lettere, alcuni dei quali prenderanno parte alla presentazione di sabato 15 ottobre.