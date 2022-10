Protezione Civile “Valdichiana est 2022”, esercitazione a Foiano della Chiana

Esercitazione di protezione civile “Valdichiana est 2022”: tre giorni di simulazioni e incontri con la popolazione. Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre. L’esercitazione si svolgerà nei territori dei comuni di Foiano della Chiana, Cortona e Castiglion Fiorentino.

Un’occasione importante per verificare il Piano Intercomunale di protezione civile della Valdichiana est, ma anche per permettere alla Prefettura, alla Provincia e agli altri attori del Sistema provinciale di testare le proprie procedure operative che, in una emergenza reale, risultano fondamentali per l’efficienza complessiva della risposta.

Ciò permetterà di poter meglio pianificare le attività di aggiornamento dei predetti Piani che dovranno essere svolte nei prossimi mesi, anche alla luce della recente modifica della normativa regionale con l’entrata in vigore della L.R. 45/2020 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 Aprile 2021.

L’esercitazione rappresenterà l’ambito ideale per la verifica del Piano Intercomunale di Protezione Civile della Valdichiana Est, delle procedure Comunali e del Piano Provinciale Integrato di Protezione Civile.

Nell’ambito dei tre giorni verranno simulate situazioni di emergenza che coinvolgeranno anche il territorio di Foiano della Chiana:

Venerdì 7 ottobre dalle ore 9:00 protagonisti i ragazzi delle scuole medie e delle superiori che saranno coinvolti in attività di divulgazione ed informazione.

Sabato 8 ottobre alle ore 10:00 presso il Campo Sportivo Simulazione tromba d’aria con alberi divelti – Richiesta di attivazione squadra emergenza e taglio e rimozione alberature

Sabato 8 ottobre ore 17:30 – Simulazione allagamenti diffusi di case e scantinati presso giardini Via martiri della Libertà – Attivazione squadra emergenza con motopompe

Sabato 8 Ottobre alle 18:30 verrà simulato un controllo arginale disposto dal Genio Civile in Località Farniole

Infine sabato 8 Ottobre dalle 21:00 Simulazione notturna di smottamento arginale e attivazione squadra emergenza con torre faro per supporto al monitoraggio