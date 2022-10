Presentazione Libro dei Palinsesti sabato 29 ottobre alle 11 al teatro vasariano

Il Libro dei Palinsesti della Giostra del Saracino, l’importante lavoro curato dal coordinatore di regia Enrico Lazzeri su mandato del Consiglio della Giostra e realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale, i quartieri, le associazione e le diverse componenti della manifestazione, è pronto per essere presentato. Un’opera che riunisce in un’unica pubblicazione i palinsesti di regia di ognuna delle cerimonie della Giostra del Saracino con descrizioni, foto, partecipanti, orari, schieramenti e numerose novità, fissando i rituali per tramandare in maniera fedele nel tempo memoria e tradizione.

Nel volume, all’interno della narrazione di ogni cerimonia, sono state inserite le esclamazioni dell’Araldo e delle autorità in campo, sono stati realizzati tutti i disegni degli schieramenti, riuniti i palinsesti delle cerimonie anche in caso di maltempo e inserite alcune variazioni, riguardanti in prevalenza le cerimonie collaterali, approvate dagli organi vigenti.

Il Libro dei Palinsesti sarà presentato ufficialmente sabato 29 ottobre alle 11 al Teatro Vasariano in piazza del Praticino alla presenza del sindaco Alessandro Ghinelli, del consigliere comunale delegato alla Giostra Paolo Bertini, del consulente storico della Giostra Luca Berti, della presidente del Consiglio della Giostra Martina Municchi e del curatore della pubblicazione Enrico Lazzeri.

L’incontro è aperto alla cittadinanza.