Presentato il progetto d’Ambito Turistico Valtiberina: per la prima volta c’è un piano concreto sul turismo di vallata.

E’ stato presentato questa mattina nella sede della Fondazione Arezzo in Tour il progetto d’Ambito Turistico Valtiberina di cui è capofila l’Unione Montana della Valtiberina Toscana. All’incontro hanno partecipato, in presenza e in collegamento dalle sedi comunale, per il comune di Anghiari il sindaco Alessandro Polcri e l’assessore Ilaria Lorenzini, per Monterchi Manuela Malatesta, per Sansepolcro Francesca Mercati, per Pieve Santo Stefano Luca Gradi, per Caprese Michelangelo Ilaria Finocchi , per Badia Tedalda Antonio Cominazzi e per Sestino il sindaco Franco Dori.

Per la prima volta le amministrazioni della Valtiberina hanno collaborato alla stesura di un progetto concreto, pianificato e articolato con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio. Sarà la fondazione Arezzo in Tour il braccio operativo della strategia biennale presentata questa mattina ad Arezzo, in collaborazione e al fianco dell’Ufficio Turistico Comprensoriale.