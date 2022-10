Presentato il nuovo servizio camerale per la certificazione delle competenze

Certificazione delle competenze, un progetto del sistema camerale nato per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Le certificazioni delle competenze hanno ormai assunto un valore strategico per tutti coloro, ad iniziare dai giovani, che sono in cerca di occupazione. Molto spesso sono chiamati a dimostrare ai datori di lavoro il possesso di competenze acquisite durante gli anni formativi anche in contesti non formali e informali.

Per supportare le imprese e per aiutare coloro che sono in cerca di occupazione le Camera di Commercio, in collaborazione con Unioncamere e Dintec, hanno sviluppato un percorso che, attraverso uno specifico portale, è in grado di attestare e certificare le competenze maggiormente richieste dalle imprese.



Il percorso è stato illustrato questa mattina in Camera di Commercio da Massimo Guasconi e Marco Randellini, Presidente e Segretario generale del l’Ente camerale e Marco Damiano dell’Area Formazione Lavoro di Unioncamere.

Presenti i Dirigenti scolastici Anna Bernardini, per l’Istituto Omnicomprensivo “Guido Marcelli” di Foiano della Chiana, Roberto Santi per l’ISIS Margaritone di Arezzo, Francesco Tonelli, Coordinatore di Dipartimento di meccanica e meccatronica dell’ISIS Valdarno di San Giovanni Valdarno, accompagnati dai referenti dell’Orientamento/PCT.

Sono le scuole che hanno aderito al Progetto e che potranno offrire ai propri studenti un servizio di certificazione delle competenze “terzo”, erogato dalle Camere di commercio in base alle funzioni ad esse riconosciute dalla normativa vigente in materia.

Il servizio sarà erogato tramite una piattaforma digitale gestita a livello nazionale da Unioncamere: con il superamento di una apposita prova on line di verifica gli studenti potranno inserire nei propri curriculum la certificazione acquisita che potrà anche essere condivisa con i canali social.

Il progetto è nato grazie alla collaborazione del sistema camerale con la Rete delle scuole aderenti al M2A (Meccanica, Meccatronica e Automazione) e con Federmeccanica per la certificazione delle competenze non formali nel settore della Meccatronica.

Parallelamente analoghe progettualità sono state sviluppate per il settore del turismo (in collaborazione con la rete degli Istituti alberghieri Re.Na.I.A. e l’associazione di categoria FIPE), per il Tessile Abbigliamento Moda (con la rete degli istituti TAM e Confindustria Moda) e per l’agrario (con la rete degli Istituti agrari Re.N.Is.A).

Si tratta per il sistema camerale, di un progetto importante non soltanto per le specifiche competenze che su queste tematiche sono state assegnate dal legislatore ma anche per il ruolo che nel corso di questi anni le Camere di sono venute ad assumere nel sostenere tutte quelle iniziative finalizzate alla riduzione del mismatching tra domanda e offerta di lavoro, fenomeno evidenziato anche dalla reportistica del progetto Excelsior.

Favorire il più possibile la qualificazione della domanda può contribuire a facilitare l’ingresso dei nostri giovani nel mondo del lavoro mentre, per il sistema imprenditoriale può costituire una valida opportunità per attingere collaboratori formati e in linea con le proprie attese ed esigenze.