Pratovecchio Stia: lavori di manutenzione alla rete idrica martedì 26 settembre

Arezzo, 24 settembre 2023 – Martedì 26 settembre è stato programmato un intervento di manutenzione alla rete idrica di Stia, che comporterà temporanee interruzioni dell’erogazione e possibili variazioni di pressione dalle 9.00 alle 16.30 in viale 17 Partigiani, via Madonna Lunga, via Kennedy, via Nencetti e via Ilaria Alpi.

Momentanei fenomeni di torbidità potrebbero verificarsi dopo l’intervento.