By

Potenziato il servizio dell’Ufficio Protesi presso la Casa della Salute di Castiglion Fiorentino

La Casa della Salute di Castiglion Fiorentino presidio importate per i servizi socio/sanitari dell’intera Valdichiana aretina e potenzia i propri servizi

“Abbiamo lavorato in stretto contatto con gli enti territoriali, dichiara la direttrice della zona distretto Valdichiana Aretina dott.ssa Manuela Gotti, per rafforzare il ruolo della Casa della salute di Castiglion Fiorentino. Grazie a quella collaborazione ed all’impegno dell’Azienda Sanitaria, che ha coinvolto soprattutto il settore amministrativo della dott.ssa Marisa Vannocchi, siamo riusciti a potenziare l’orario di apertura dell’Ufficio Protesi garantendo un servizio importante e per il quale vi è sempre molta richiesta.”

“Grazie alla sinergia tra Azienda Sanitaria e comune di Castiglion Fiorentino, dichiara Stefania Franceschini Assessore alle Politiche Sociali, è stato possibile ampliare l’orario dell’Ufficio Protesi al fine di venire incontro alle richieste pervenuteci nei mesi scorsi. Un risultato che restituisce un servizio fondamentale non solo ai castiglionesi ma a tutta la zona Valdichiana Aretina. Ci auguriamo che questo sia un ulteriore passo per migliorare laqualità e la quantità dei servizi offerti ai nostri cittadini”.

Questi i nuovi orari dell’Ufficio Protesi della Casa della Salute di Castiglion Fiorentino (via Madonna del Rivaio 87, primo piano) in vigore da lunedì 3 ottobre 2022.

lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8,30 alle 12,30

Il personale del Front Office è incaricato della consegna richieste e altra documentazione, rilascio autorizzazioni, rilascio informazioni, consegna pile per apparecchi acustici.

Ricordiamo che il personale del Front Office non è autorizzato alla consegna e al ritiro degli ausili, che invece avverrà, sempre presso la stessa sede, solo ed esclusivamente da personale addetto nei giorni di mercoledì (tra le 9 e le 11) e venerdì (tra le 9,30 e le 12,30)

Per inviare le richieste di ausili i contatti rimangono invariati, preferibile l’invio mail all’indirizzo protesica.arezzo@uslsudest.toscana.it

telefono 0575639882 da chiamare nei tre giorni di apertura