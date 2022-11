Poste Italiane: Webinar sulla “La gestione del credito”.

POSTE ITALIANE: LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FINANZIARIA IN MODALITA’ WEBINAR

Continuano gli appuntamenti, in modalità Webinar, organizzati da Poste Italiane sull’Educazione Finanziaria.

Martedì 8 novembre i cittadini della provincia di Arezzo potranno partecipare all’appuntamento di Poste Italiane con l’Educazione Finanziaria, Assicurativa e Previdenziale sulla tematica “La gestione del credito”.

Durante il webinar che si svolgerà alle 17:00, il relatore, utilizzando un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile, metterà a disposizione dei partecipanti le proprie conoscenze per aiutare a pianificare meglio il presente e assicurare un futuro sereno a sé stessi e ai propri cari; si parlerà, in particolare, di come realizzare i nostri progetti di vita attraverso un uso consapevole del risparmio e delle soluzioni di finanziamento e sarà possibile chiedere informazione in merito agli argomenti trattati.

Per iscriversi è sufficiente cliccare sul link:

https://www.posteitaliane.it/prenota-evento?idEvento=811AR&isFromUp=true

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze del cittadino e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.