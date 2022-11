Poppi, incidente stradale alle prime luci dell’alba

Incidente stradale a Poppi.

Cinque persone sono rimaste coinvolte alle 4:30 in un incidente stradale a Poppi, lungo la SR 70.

L’auto sulla quale viaggiavano, per cause da accertare, e’ uscita di strada. Due le persone rimaste ferite: un giovane di 21 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo e una ragazza di 18 anni in codice verde all’ospedale dal Casentino a Bibbiena.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del soccorso della Misericordia di Stia, l’auto infermierizzata di Subbiano e l’automedica del Casentino. Per i rilievi di legge sono stati impegnati i Carabinieri di Poppi.