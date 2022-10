Pontemporanea presenta il primo laboratorio creativo

PONTEMPORANEA PRESENTA IL 1° LABORATORIO CREATIVO

Pontemporanea presenta il 1° laboratorio creativo aperto ai bambini dai 5 ai 15 anni, un corso di pittura strutturato in 3 principali sezioni:

1) PITTURA AD OLIO

Maestro: Renzo Regoli

Giorni: Martedì 8/15/22/29 Novembre 2022 ORE 15:00 – 17:00

Dai 10 ai 15 anni

2) DISEGNO – PRIMI PASSI VERSO LA PITTURA

Maestro: Alessandro Marrone

Giorni: Giovedì 3/10/17/24 Novembre 2022 ORE 15:00 – 17:00

Dai 10 ai 15 anni

3) CATEGORIA JUNIOR

Maestro: Mariangela Baldi

Giorni: Sabato 5/12/19/26 Novembre 2022 ORE 10:00 – 12:00

Dai 5 ai 10 anni Per iscriversi è consigliabile telefonare al numero 3284323560 ed indicare la categoria a cui si vuol partecipare; Martedì 1° Novembre sarà inaugurato il corso ove saranno presentati i maestri e formati i gruppi; sarà inoltre allestita una mostra d’arte all’esterno della struttura; All’interno della struttura sarà possibile visionare il Museo “Leonardo e l’aretino” con le riproduzioni delle invenzioni di Leonardo Da Vinci; per di più è allestita una mostra sugli animali della Riserva Naturale di Ponte Buriano e Penna. Lo stesso giorno è possibile attrezzarsi in loco del materiale necessario per il conseguimento del corso attraverso la partecipazione di Mastro Artista. Sarà inoltre offerto un aperitivo analcolico di benvenuto a tutti i partecipanti. Il corso si terrà all’interno della ex scuola elementare di Ponte Buriano messa cortesemente a disposizione dalla Fondazione Arezzo In Tour. Il corso sarà interamente gratuito. Il Consigliere comunale, Prof. Renato Viscovo:

“L’ennesimo evento rivolto ai bambini, un corso che mischia l’arte e la cultura all’apprendimento; un laboratorio interattivo e creativo dove sarà possibile esprimersi attraverso la propria creatività ed immaginazione e rivolto ai bambini, maestri nell’immaginare un mondo con più colori e dimensioni. Un sentito grazie alle associazioni coinvolte tra cui la Fondazione Arezzo InTour e la Fondazione Guido d’Arezzo, Art-Eco di Mariangela Baldi e ai maestri d’arte che hanno offerto il loro incondizionato interessamento al progetto; infine, e non per ordine di importanza, un enorme grazie all’amico ed imprenditore aretino Sergio Gori, manager di FK group, sponsor ufficiale del corso pittorico, che alla proposta di finanziare un progetto rivolto ai bambini e collegato all’arte, non ha esitato ad offrire il proprio contributo.

Siamo pronti ad ospitare i bambini dai 5 ai 15 anni ed offrire loro le conoscenze culturali ed artistiche per esprimersi liberamente”