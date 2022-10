“Piccolissimi in musica”, al via il nuovo progetto di Proxima Music

Il corso si rivolge ai bambini dai tre ai cinque anni per un’educazione musicale divertente e inclusiva

La prima edizione del laboratorio sarà aperta alle 18.00 di mercoledì 5 ottobre da una giornata di prova

AREZZO – La prima edizione di “Piccolissimi in musica” di Proxima Music è pronta a partire. Il nuovo progetto della scuola aretina si rivolge ai bambini dai tre ai cinque anni e proporrà un laboratorio di gruppo finalizzato a un avvicinamento al mondo dei suoni attraverso giochi ed esercizi con cui apprendere i diversi linguaggi della musica in modo divertente e inclusivo. L’avvio delle lezioni è fissato per le 18.00 di mercoledì 5 ottobre quando la sede di Proxima Music in via Severi ospiterà una prima giornata di prova aperta a tutti e a partecipazione gratuita.

“Piccolissimi in musica” sarà tenuto dalle docenti Silvia Chiarelli e Isabella Spadaro che, diplomate rispettivamente in flauto e violino in Conservatorio, da anni sono impegnate nell’insegnamento dello strumento nei tradizionali corsi individuali e che hanno ora scelto di unire le loro esperienze per sviluppare l’educazione musicale fin dall’età infantile. I piccoli allievi verranno guidati in un percorso di esplorazione delle melodie e dei ritmi attraverso l’utilizzo della voce e i movimenti del corpo, scoprendo così il linguaggio musicale tra esercizi, colori, fantasia e strumenti a percussione (tamburi, tamburelli, piatti, xilofoni…) con cui creare i loro suoni e giocare con fantasia, apprendimento e collaborazione.

Questo percorso, oltre a sviluppare doti artistiche, è motivato dalla volontà di andare a proporre un progetto capace di perseguire benefici scientificamente dimostrati fin dai primi anni di vita: la musica stimola infatti autostima e creatività, migliora la capacità di ragionamento spazio-temporale, accresce le abilità nella risoluzione dei problemi attraverso il pensiero logico, aumenta la memoria e la concentrazione, contribuisce a migliorare le capacità espressive e comunicative interpersonali, sostiene lo sviluppo motorio e la coordinazione, aiuta a incanalare le emozioni in modo positivo e propositivo. Per iscriversi alla giornata di prova del 5 ottobre e per avere ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.proximamusic.academy.