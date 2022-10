PD Cortona: “maggioranza a pezzi, ancora senza numero legale”

CORTONA MAGGIORANZA A PEZZI, ANCORA SENZA NUMERO LEGALE

Questa mattina si sarebbe dovuta tenere la riunione della IV Commissione Consiliare che si occupa di Bilancio ed Affari Generali con all’ordine del giorno, fra gli altri, l’aumento di capitale sociale della Cortona Sviluppo e una variazione di bilancio. Ancora una volta, come ad uno scorso Consiglio Comunale, la maggioranza che ci amministra non è stata in grado di garantire il numero legale e dunque la riunione non si è potuta tenere.

L’assenza di una parte dei consiglieri di maggioranza è la prova evidente del fatto che anche loro nutrono molte perplessità in merito alla scelta della Giunta, in particolare verso l’aumento di capitale sociale della Cortona Sviluppo che significa impiegare altri soldi pubblici per arginare le perdite della partecipata.

Si tratta di un segnale politico molto preoccupante in quanto stiamo attraversando un periodo molto difficile e nessun territorio può permettersi di essere governato da maggioranze con tensioni interne che allungano immotivatamente i processi decisionali e non danno risposte ai propri cittadini.

La vicenda del rinnovo del CDA di Nuove Acque è un ulteriore esempio di grande debolezza e disinteresse verso il nostro territorio: Cortona non avrebbe dovuto perdere un suo rappresentante viste le dimensioni territoriali e demografiche del nostro Comune.

L’Amministrazione Meoni si conferma sempre più isolata anche nel suo campo politico e soprattutto inadatta a governare un momento così delicato.

GRUPPO CONSILIARE PD-INSIEME PER CORTONA