Pd Castiglion Fiorentino: il Sindaco Agnelli ha perso il treno

IL SINDACO AGNELLI HA PERSO IL TRENO

Il Sindaco Agnelli è un tipo che cambia opinione. Qualche mese fa era andato a un convegno a Cortona per dire che la stazione dell’Alta velocità andava bene a Farneta. Già allora qualcuno sollevò dubbi sui motivi per cui i Castiglionesi, tra Farneta e Rigutino, avrebbero dovuto scegliere Farneta. Ovviamente Agnelli non dette spiegazioni, parlò di “tavoli di concertazione”, una soluzione che in politica si tira fuori per dire tutto e non fare niente. Oggi all’improvviso scopre che la soluzione migliore potrebbe essere Rigutino, anche se lo fa con una dichiarazione fumosa, tanto per dire l’ho detto ma potrei anche non averlo detto. Il personaggio ci sembra confuso, non sarà che dopo aver perso il treno per il Senato rischi oggi di perdere anche il Frecciarossa?

PD CASTIGLION FIORENTINO