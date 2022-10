“Parco di San Donato: un’area di riqualificare. Bene l’impegno dell’assessore Alessandro Casi”

“Prendo atto con piacere dell’impegno assunto dall’assessore Alessandro Casi per il parco del quartiere di San Donato in risposta a una mia interrogazione in Consiglio Comunale. Un’area che sorge nel cuore di una zona molto popolosa della città e che, come tutti i parchi, ha rappresentato negli ultimi due anni un luogo importante per il benessere delle persone che lo hanno frequentato assiduamente dopo i difficili mesi di lockdown.

Divertimento, socializzazione, relax, gioco. Le funzioni dei parchi sono molteplici e i cittadini possono beneficiarne quando si presentano in condizioni di cura, decoro e con la giusta manutenzione. Attualmente il parco presenta usura del manto erboso e delle aree ludiche. L’assessore, che ha già effettuato i necessari sopralluoghi e dunque è al corrente della situazione, ha confermato che ci sono sia l’intenzione sia le risorse sia un crono-programma di interventi. Quest’ultimi riguarderanno gli arredi e i giochi per bambini con particolare attenzione a quelli inclusivi. Una buona notizia in attesa dell’effettivo compimento delle opere nell’interesse dei cittadini”.