Panno del Casentino: mercoledì 26 il tavolo regionale a Soci, direttamente in azienda

Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, ha convocato il tavolo regionale per la Manifattura del Casentino mercoledì 26 ottobre alle 10 direttamente nella sede dell’azienda, in via Matteotti a Soci (Bibbiena). Alle 12 è previsto un punto stampa, sempre presso la Manifattura in via Matteotti a Soci (Bibbiena), per un aggiornamento sulla vicenda che riguarda la produzione del ‘panno del Casentino’, noto in tutto il mondo, il futuro dei 18 dipendenti della Manifattura e quello dei circa 100 lavoratori dell’indotto.

L’incontro di mercoledì 26 potrebbe mettere un punto fermo alla vertenza che ha visto impegnata in primo piano la Regione, con il supporto delle strutture di Arti e dell’unità di crisi. “Avevamo assicurato che avremmo continuato a monitorare la situazione qui a Soci, lavorando per la soluzione della vertenza che potrà dirsi chiusa quando sarà ritirata la procedura di licenziamento collettivo e si potrà parlare di rilancio della produzione”, conferma Fabiani.