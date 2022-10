Padre Miguel Angel Contreras in visita a Castiglion Fiorentino da Don Giuliano Faralli per parlare delle missioni in Perù.

Visita lampo, in questo fine settimana, per Padre Miguel Angel Contrerasa Castiglion Fiorentino. Il religioso è responsabile a Lima, in Perù, di alcune missioni a cui l’associazione castiglionese “Solidarietà in Buone Mani” collabora sostenendo le iniziative della “Tazza di Latte” e le adozioni a distanza. I rapporti tra Don Giuliano Faralli, presidente della onlus castiglionese, e padre Miguel sono continui e constanti perché come don Giuliano afferma “padre Miguel ci dice di cosa hanno bisogno e su quali iniziative dobbiamo indirizzare il nostro sostegno”. Padre Miguel si trovava a Roma per un seminario e prima di partire per il Perù ha voluto incontrare Don Giuliano per fare il punto della situazione. In tutto il Perù l’associazione “Solidarietà in Buone Mani” sostiene 500 tazze di latte al giorno e complessivamente 150 adozioni a distanza. Progetti che necessitano di un costante monitoraggio e, soprattutto, di una puntuale ricognizione sulle esigenze della popolazione. “L’ultima volta che Padre Miguel è venuto a Castiglion Fiorentino è stato nel 2017. Si è trattata, quindi, di una visita necessaria anche per mettere le basi per eventuali iniziative del futuro” dichiara Don Giuliano Faralli. “E’ sempre un piacere incontrare chi ha dedicato la propria vita agli altri perché da loro è possibile prendere alcuni spunti per affrontare una conoscenza delle popolazioni più svantaggiate sotto un’altra prospettiva” conclude il sindaco Mario Agnelli.