Oltre 800 visitatori a Rassina (AR) all’Open Day Colacem

Oltre 800 visitatori a Rassina all’Open Day Colacem

Rassina (Arezzo), 10 ottobre 2022 – Oltre 800 visitatori hanno partecipato all’iniziativa Open Day presso lo stabilimento Colacem di Rassina, nel Comune di Castel Focognano (AR).

Numerosi studenti, rappresentanti delle istituzioni provenienti anche da fuori ragione e cittadini hanno potuto visitare la cementeria, accompagnati in gruppi da tecnici che ne hanno spiegato le principali fasi del processo produttivo, la moderna sala centralizzata, i controlli h24 e tutte le tecnologie in grado di garantire prodotti di qualità.

Una giornata importante per Colacem, che ha potuto mostrare alla comunità locale tutti i risultati raggiunti in termini di efficientamento energetico e riduzione delle emissioni. Tutto ciò grazie a un impianto all’avanguardia, costantemente aggiornato con le migliori tecniche disponibili (BAT), come dimostra l’investimento di oltre 2 milioni di euro per l’installazione di un filtro ibrido che entrerà in funzione nel 2023.

Una giornata che ha visto un coinvolgimento totale da parte dei dipendenti della cementeria che, con passione e orgoglio, hanno voluto sottolineare l’importanza di una realtà imprenditoriale del territorio casentinese, tra le più avanzate d’Europa.