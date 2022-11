Oltre 5000 persone per la festa di Halloween nel centro storico di Montevarchi 

l’Assessore Sandra Nocentini: “Soddisfatti per un successo dedicato a famiglie e bambini”

In più di 5000 si sono riversati lungo via Roma e piazza Varchi per la festa di Halloween, voluta dall’Amministrazione comunale di Montevarchi, in collaborazione con Pro loco, CCN, Confcommercio e Confesercenti, Associazione culturale Masaccio, Agenzia “Sistema di Formazione & servizi avanzati”, Associazione Mahmutt e Corpo musicale G. Puccini. Un evento da “notte dark” con migliaia di persone accorse in centro facendo registrare un successo straordinario. Presenti soprattutto bambini, ragazzi, famiglie, centrando così l’obiettivo e lo spirito con cui la festa era stata pensata, tutti in costume in un clima horror, amplificato da trucchi, storie e personaggi inquietanti, che sbucavano dai vicoli addobbati per l’occasione. Un lungo e continuo serpentone ha accolto l’Antico Vinaio, per la prima volta in Valdarno, con tanta gente in fila per ore per gustare la schiacciata fiorentina, diventata famosa in tutto il mondo, e commentare sui social “ne è valsa la pena”. Regista dell’iniziativa l’Assessore alla Promozione del territorio Sandra Nocentini, insieme al Sindaco Silvia Chiassai Martini e al vice Sindaco Cristina Bucciarelli che hanno partecipato alla festa vestite a tema, soddisfatte per il risultato raggiunto:

“Una grande partecipazione che ci rende particolarmente orgogliosi – afferma l’Assessore Nocentini – perché abbiamo vinto la sfida di divertire i nostri bambini e i ragazzi. Oltre 5000 persone hanno animato il centro storico per la festa di Halloween e l’Amministrazione comunale è felice di avere realizzato un’idea avendo ascoltato le istanze dei più giovani che, come spesso avviene, son sempre i precursori del successo. Per noi è stato importante aver ricreato un’occasione di socializzazione e divertimento, condizioni che vogliamo valorizzare perché significa appassionarsi e appartenere alla comunità per diventare da grandi cittadini più attivi. Un successo che vogliamo condividere con la Pro loco, tutte le realtà, le associazioni che hanno collaborato e lavorato per questo evento. Un grazie infinito al re della schiacciata, Tommaso Mazzanti, che scelto Montevarchi per il suo debutto in Valdarno e che è stato il valore aggiunto di questa festa pensata per le famiglie e i bambini”