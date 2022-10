Obiettivo sicurezza, nuovi attraversamenti pedonali illuminati a San Giovanni Valdarno

Sono in corso di realizzazione gli 8 nuovi attraversamenti pedonali illuminati che si aggiungono ai 6 completati nel 2020. Un investimento di 150mila euro per la sicurezza stradale di cui la metà finanziati con i fondi legati al Pnrr

Altri 8 attraversamenti pedonali illuminati saranno realizzati nel comune di San Giovanni Valdarno. Obiettivo principale la sicurezza per pedoni e conducenti. Un’elevata percentuale degli incidenti in Italia sugli attraversamenti pedonali si verifica durante le ore notturne e la causa principale è lo scarso livello di illuminazione che rende difficile l’identificazione per l’automobilista e poco sicuro il passaggio a piedi. Diventa quindi fondamentale segnalare ed illuminare in modo efficace l’attraversamento pedonale e incoraggiare il pedone ad utilizzarlo.

Da circa due settimane sono iniziati gli interventi nella città del Marzocco e proseguiranno fino alla metà del mese di novembre. I lavori si inseriscono nel più ampio progetto di messa in sicurezza dell’utenza debole iniziato nel 2019 (e concluso nel 2020) con la realizzazione di 6 attraversamenti pedonali distribuiti lungo la ex strada regionale 69 a partire dalla zona nord in corrispondenza di via Bolzano fino ad arrivare a quello in corrispondenza di via di Lucheria.

L’attuale intervento prevede ulteriori 8 attraversamenti: 4 in Oltrarno, 1 nel quartiere di Ponte alle Forche e gli altri 3 a completare il collegamento tra il centro città e il parco fluviale.

Il costo complessivo dell’intervento è di 150mila di cui 75mila finanziati con fondi Pnrr per interventi legati alla valorizzazione del territorio e i restanti 75mila con fondi propri dell’Ente.

“La messa in sicurezza del traffico e dei flussi pedonali – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici del comune di San Giovanni Valdarno Francesco Pellegrini – è per l’Amministrazione un tema molto importante su cui in questi anni abbiamo lavorato molto investendo risorse importanti. Questo lotto che prevede uno stanziamento di 150 mila euro, che si aggiunge agli altri 150 mila euro investiti nel 2019, rappresenta un passo importante per il completamento della rete ciclo pedonale nel nostro comune e conferma la capacità dell’Ente di partecipare e vincere bandi pubblici, che è la via maestra per fare interventi a San Giovanni Valdarno”.

L’illuminazione è realizzata con luci al led a risparmio energetico che garantiscono ottima visibilità nelle ore notturne o in caso di maltempo.