INAUGURATO IL NUOVO POTABILIZZATORE DI SAVORGNANO A SUBBIANO

Creato un nuovo potabilizzatore che migliorerà la qualità dell’acqua

Nuove Acque ha investito circa 100mila euro per la realizzazione degli interventi

Arezzo – Sono terminati i lavori di realizzazione del nuovo impianto di potabilizzazione di Savorgnano, nel Comune di Subbiano (AR), grazie al quale migliorerà la qualità della risorsa idrica erogata ai circa 200 abitanti delle frazioni di Savorgnano, Chiaveretto e Piaggia. Il nuovo potabilizzatore è stato inaugurato questa mattina, alla presenza di Paolo Nannini, presidente di Nuove Acque, Francesca Menabuoni, Amministratore Delegato di Nuove Acque e dal sindaco di Subbiano Ilaria Mattesini.

Nello specifico, è stato installato un nuovo potabilizzatore che garantirà una risorsa di qualità anche durante fenomeni meteorologici intensi. Sono stati realizzati interventi strutturali finalizzati all’installazione di un’unità di ultrafiltrazione, ossia un impianto meccanico di ultima generazione che è in grado di microfiltrare l’acqua e renderla limpida e pura, trattenendo sia le particelle che generano l’effetto visivo della torbidità che tutti i parametri microbiologici presenti nell’acqua, garantendo anche un miglioramento del sapore.

L’intervento rientra nel piano di Nuove Acque per l’adeguamento e ammodernamento degli impianti di potabilizzazione che ha in gestione. Per i lavori di ristrutturazione del serbatoio di Savorgnano la società ha investito circa 100mila euro.

“Con la conclusione di questi lavori molto attesi – spiega Paolo Nannini, Presidente di Nuove Acque – miglioriamo la qualità della risorsa idrica erogata tramite il serbatoio di Savorgnano, fornendo ai cittadini un servizio sempre più efficiente, grazie a un nuovo impianto telecontrollato e dotato delle migliori tecnologie”.

“Il nostro piano di ammodernamento e miglioramento della rete idrica – ha dichiarato Francesca Menabuoni, Amministratore Delegato di Nuove Acque – prosegue senza sosta. Con la ristrutturazione del serbatoio di Savorgnano, riusciamo a garantire un servizio migliore ai nostri clienti di Subbiano, così come stiamo facendo in tante altre frazioni da noi servite”.

“Siamo molto soddisfatti per il completamento dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di potabilizzazione della frazione di Savorgnano – spiega Ilaria Mattesini, sindaco di Subbiano – che è frutto della collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Subbiano e Nuove Acque. Il potabilizzatore inaugurato stamani garantirà ai cittadini dei centri di Savorgnano, Chiaveretto e Piaggia di usufruire di un servizio idrico di qualità, risolvendo così problematiche annose che quest’amministrazione si è presa a cuore sin da subito. Ringraziamo Nuove Acque per la collaborazione e l’attenzione da sempre dimostrata anche per i piccoli centri rurali”.