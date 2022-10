Nuovo campo da Padel a Foiano della Chiana

Cresce la zona sportiva di Foiano della Chiana

Nuovo Campo da Padel accanto allo storico Stadio dei Pini

Una breve cerimonia ha sancito l’avvio dell’attività del nuovissimo campo da Padel di Foiano. Un impianto realizzato dall’Amministrazione Comunale con un investimento di 30mila euro, posizionato a lato dello storico Stadio dei Pini.

“Un intervento che abbiamo fortemente voluto, dichiara l’Assessore allo Sport Gabriele Corei, che si inserisce nel contesto dell’ampliamento dell’offerta sportiva nel nostro territorio ed in particolare nell’arricchimento della nostra bellissima Cittadella dello Sport con una delle discipline sportive più attuali e soprattutto accessibile a tutti. Lo abbiamo finanziato con risorse propri e ci siamo affidati a degli esperti dell’azienda Italia Team Padel per la sua realizzazione. La scelta del suo collocamento ci ha permesso di rendere più efficiente gli spazi disponibili nella zona sportiva. Inoltre la pavimentazione del campo da gioco era già esistente e questo ci ha permesso un risparmio nella realizzazione dell’intervento, andando così ad investire nei materiali e nella sicurezza sportiva dell’impianto a partire dal manto di gioco testurizzato.

Un impianto che da una risposta concreta agli sportivi di tutte le età e che va rafforzare la proposta della cittadella dello sport. Come Amministrazione Comunale, conclude Corei, stiamo partecipando a vari bandi regionali e ministeriali, al fine di intercettare finanziamenti per eseguire altri importanti interventi che abbiamo progettato per la zona sportiva, come la sistemazione del campo da tennis, la realizzazione di un nuovo campo da gioco polivalente, la messa in sicurezza delle tribune e la riqualificazione dei servizi igienici e la realizzazione di nuovi spogliatoi”

Il nuovo campo da Padel sarà gestito dalla nuova Ac Foiano che ha in concessione la gestione degli spazi sportivi dello stadio dei pini ed è prenotabile per l’utilizzo da domenica 23 Ottobre contattando il numero 339/6629820.