Nuovo asilo nido in via Colombo. Stanziati 1 milione e 800 mila euro. Accogliera’ 50 bambini

Il Consiglio Comunale ha approvato con 26 voti favorevoli e un astenuto il progetto definitivo relativo alla realizzazione di un asilo nido in via Colombo. Importo complessivo di 1.800.000 euro, di cui 1.300.000 provenienti da fondi Pnrr a seguito della partecipazione a uno specifico bando da parte dell’amministrazione comunale e al raggiungimento di un punteggio utile per beneficiare del suddetto finanziamento.

L’edificio, di forma rettangolare e adeguatamente delimitato e protetto da muretto e recinzione, consisterà in unico piano fuori terra realizzato con materiali e tecniche di bioedilizia, sfruttando prevalentemente il legno per le strutture portanti, le pareti esterne e la copertura. Su quest’ultima è prevista l’installazione di pannelli fotovoltaici per rendere l’immobile autosufficiente. Altri accorgimenti come la coibentazione termica delle pareti perimetrali, l’isolamento del pavimento e del tetto comporteranno un elevato grado di efficienza energetica.

“Ogni bambino – ha sottolineato l’assessore Alessandro Casi – dovrà trovare comfort e piacere nel vivere il nuovo ambiente, moderno, funzionale, lungimirante e rispondente alle necessità poste dall’attuale fase storica, caratterizzata dall’esigenza di garantire transizione ecologica e risparmio reale nei consumi. È inevitabile che i nuovi edifici si adeguino e mostrino, anche a livello ‘simbolico’, come nostra intenzione sia instradarsi verso il raggiungimento di questi obiettivi. E qualora si palesassero situazioni simili a quelle che abbiamo vissuto negli ultimi anni, causate dalle norme anti-Covid, gli spazi di questo edificio, sia quelli interni che quelli esterni, sono pensati per farvi fronte”.

Sono inoltre previste una zona cucina per la preparazione dei pasti, con i relativi servizi per il personale addetto, spogliatoi e dispensa. I parcheggi saranno 30, di cui 2 per disabili, con un’area per le biciclette e ampi marciapiedi di accesso alla struttura, attorno alla quale è prevista una fascia verde di circa 20 metri.