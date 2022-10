Prende il via NUOVI ORIZZONTI la rassegna di teatro contemporaneo al Teatro Comunale di Monterchi

Le attività di Laboratori Permanenti al Teatro Comunale di Monterchi entrano nel vivo con l’avvio della rassegna di teatro contemporaneo Nuovi Orizzonti che si svilupperà da ottobre 2022 a febbraio 2023.

«La nuova stagione al Teatro Comunale di Monterchi apre a nuovi scenari e nuove emozioni da godere e apprezzare nei prossimi mesi autunnali e invernali; si susseguiranno compagnie in residenza, prove aperte, spettacoli rivolti a grandi e piccini, con il coinvolgimento e la viva partecipazione delle scuole […]» come spiega l’Assessore alla Cultura Manuela Malatesta.

«Con la rassegna NUOVI ORIZZONTI va a configurarsi con più regolarità l’attività di residenza teatrale di Laboratori Permanenti presso il Comune di Monterchi. Siamo sicuri che il pubblico, già tanto caloroso, parteciperà con attenzione ai nuovi sguardi sul mondo che proponiamo; arrivano compagnie italiane con le loro visioni e racconti, si aprono possibilità di confronto tra il pubblico e gli artisti e i loro diversi modi di creare spettacoli di drammaturgia contemporanea. Tutte proposte attente alle nostre vite e al valore delle scelte, per continuare a stare insieme, lasciarci trasportare dalla scena teatrale insieme, discutere insieme, e continuare a essere comunità allargata, una comunità di vallata, piena di segnali, piena di persone decisive per la costruzione di una vita serena, combattiva, attiva, positiva» illustra così la rassegna Caterina Casini.

La rassegna prenderà il via il 21 ottobre alle ore 21.00 con il ritorno della Compagnia Arti e Mestieri che dal Friuli Venezia Giulia porterà in scena lo spettacolo Italia le donne italiane al voto, testo e regia di Bruna Braidotti, in scena la stessa Braidotti e Bianca Manzari.

Il voto alle donne in Italia nel ’46 ha aperto il contrastato cammino delle successive conquiste che sono state raggiunte anche in anni recenti e che sono ancora da raggiungere. Per raccontare questa storia di democrazia e riflettere sul controverso e difficile rapporto fra donne e politica, fra personale e politico, lo spettacolo segue il filo dei ricordi di una donna battezzata con il nome Italia e della sorella Margherita.

La Compagnia proporrà, inoltre, un laboratorio gratuito il 22 ottobre dalle ore 10.00 alle 13.00, a cura di Bruna Braidotti.

Il linguaggio della Dea esplora le possibilità espressive delle donne ricorrendo alle suggestioni stimolate dalle riflessioni del pensiero femminile contemporaneo e dalle scoperte di studiose e ricercatrici sul matriarcato arcaico. Il laboratorio espressivo esplora un femminile dimenticato per portarlo alla luce e in scena in una specie di ricerca archeologica attraverso le modalità espressive del teatro. L’obiettivo è quello non solo di recuperare il sapere e il fare delle donne ma anche quello di trovare nuovi linguaggi teatrali, con gli apporti “differenti” di un altro modo di essere, vivere, sentire: quello delle donne

L’appuntamento successivo della rassegna è previsto per il 13 novembre alle ore 18.00 con la compagnia Archètipo che, dopo il successo riscontrato questa estate, porta in scena La vita salva di e con Silvia Frasson, uno spettacolo emozionante, un incrocio di più storie, di più vite, di più personaggi: un inno alla complessità meravigliosa e sorprendente della vita.

BIGLIETTERIA

Intero € 10,00

Ridotto under25 e over65 € 7,00

Ridotto studenti € 5,00

Abbonamento 4 spettacoli

Intero € 30,00

per chi ha diritto al biglietto ridotto € 20,00

INFO E PRENOTAZIONI :

cell. 379 125 3567 (tramite whatsapp o chiamando dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 13.00)