Nuove Acque, lunedi’ intervento in Via Calamandrei

Nuove Acque rende noto che lunedì 10 ottobre è in programma un intervento di manutenzione della rete idrica tra Via B. Croce e Via P. Calamandrei ad Arezzo.

Nell’eseguire i lavori, dalle 10.00 alle 16.00, sarà interrotta l’erogazione idrica in via Benedetto Croce (da via G. Bruno a via G. Toniolo), via P. Calamandrei (da via della Fiorandola a via E. Rossi), via Sirio, via don Luigi Sturzo, via Martiri di Civitella, via Giuseppe Toniolo, via Giulio Pastore, via Pescaiola, mentre nelle aree limitrofe potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione.

Ripristinando il servizio, non sono da escludersi momentanee fuoriuscite di acqua torbida.