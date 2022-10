Nuove Acque: lavori di manutenzione a Poppi

Martedì prossimo 25 ottobre, è in programma un intervento di manutenzione sulla rete idrica di Poppi che comporterà temporanee sospensioni dell’erogazione idrica e variazioni di pressione nella fascia oraria 10.00-17.00 in via XXV Aprile, via I Maggio, via Cappuccini, via del Nespolo, piazza Libertà, via Marconi, via della Vigna, via della Resistenza, via della Fiera, via Roiesine, via di Agna, via 2 Giugno.

Al ripristino del servizio, si potranno verificare lievi e temporanei fenomeni di torbidità.