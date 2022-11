Nuove Acque rende noto che martedì 8 novembre è in programma un intervento di manutenzione sulla rete idrica di Poppi capoluogo, che comporterà temporanee sospensioni dell’erogazione, variazioni di pressione e possibili localizzati fenomeni di torbidità nell’arco della giornata, più precisamente nella fascia oraria 10.00-17.00 in via Torricella e via Camaldolese.

Ripristinando il servizio, non sono da escludersi momentanee fuoriuscite di acqua torbida.