Nuove Acque accorcia le distanze con i propri clienti, nuovo numero per chiamate da cellulare

NUOVE ACQUE: ATTIVO IL NUOVO NUMERO DI TELEFONO DEL SERVIZIO COMMERCIALE PER LE CHIAMATE DA CELLULARE

Chiamando il 0575/1940808 da cellulare è possibile svolgere le pratiche e avere informazioni di carattere commerciale

Arezzo – Un nuovo numero di telefono per le pratiche commerciali, per accorciare le distanze fra Nuove Acque e i suoi clienti. È attivo da oggi il 0575/1940808, nuovo numero del servizio commerciale di Nuove Acque, il gestore del servizio idrico integrato nell’area dell’Alto Valdarno con sede ad Arezzo, contattabile esclusivamente da telefono cellulare e grazie al quale, con il normale costo di una telefonata urbana per tutti i clienti, sarà possibile chiedere tutte le informazioni per le pratiche commerciali, in sostituzione del vecchio numero 199/138081. Il nuovo servizio è già attivo e disponibile secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 e il sabato dalle ore 8:30 alle 13:30. Per le chiamate da telefono fisso, invece, resta invariato il numero 800/391739.

Con questo nuovo numero, Nuove Acque vuole “accorciare le distanze” con i suoi clienti, che potranno chiedere informazioni o svolgere le pratiche commerciali comodamente da casa, senza doversi recare agli sportelli. Infatti, chiamando da cellulare il numero 0575/1940808 è possibile richiedere tutte le informazioni per gestire o attivare un nuovo contratto, richiedere un preventivo, effettuare la voltura o richiedere la domiciliazione bancaria, oltre tutte le informazioni relative alla propria bolletta.

Restano attivi tutti i servizi digitali e la livechat presenti sul sito www.nuoveacque.it e il numero verde gratuito 800/191919 per segnalare guasti e richiedere informazioni su interventi urgenti.