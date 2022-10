Nuova Farmacia all’ospedale San Donato

Antonella Valeri Direttore Amministrativo ASL Toscana sud est: “La nuova farmacia è un esempio di come sarà l’ospedale del futuro. I nostri investimenti per migliorare i servizi, renderli più efficienti e sicuri”

Uno spazio moderno, funzionale e perfettamente accessibile e sicuro…questa la nuova Farmacia dell’Ospedale San Donato di Arezzo che lunedì 17 ottobre ha riaperto completamente rinnovata ed in una nuova location. L’accesso è ubicato nel lato esterno dell’ingresso principale dell’ospedale presso i locali del 1^ settore al piano terra, per accedervi non è necessario entrare in ospedale. Alla riapertura erano presenti il Direttore Amministrativo della Asl Tse la dott.ssa Antonella Valeri, il dott. Fabio Lena direttore del Dipartimento del Farmaco della Asl Tse; la dott.ssa Fabiola del Santo direttrice della UOC Farmaceutica Ospedaliera dell’area aretina e la dott.ssa Barbara Innocenti direttrice dell’Ospedale San Donato. Il punto farmaceutico di continuità è la sede di distribuzione diretta dei farmaci per i pazienti in dimissione, per gli utenti delle attività ambulatoriali ospedaliere che in sede di visita hanno ricevuto una prescrizione farmaceutica e per la distribuzione dei farmaci con piano terapeutico. “Abbiamo costruito un punto farmaceutico veramente funzionale ed adeguato alle esigenze di un grande ospedale, dichiara il Direttore Amministrativo della ASL Antonella Valeri.

I nuovi locali permettono un accesso diretto ed autonomo dall’esterno dell’ospedale, a destra dell’ingresso principale, senza entrare nell’edificio ospedaliero, evitando così la promiscuità con i percorsi sanitari anche durante il tempo di attesa per il proprio turno. Inoltre la riorganizzazione degli spazi di lavoro e l’aggiunta di uno sportello per la consegna renderanno più fluidi i processi e permetteranno di contenere le attese degli utenti. I vecchi locali del punto farmaceutico verranno così restituiti ad un uso interno all’ospedale rispettando il principio della razionalizzazione dei percorsi che sarà il filo conduttore di tutto il complesso progetto di ristrutturazione e riqualificazione dell’ospedale che verrà affrontato nei prossimi anni. L’intervento è costato circa 55mila euro”. “Tra gli obiettivi Aziendali principali, afferma Fabio Lena Direttore Dipartimento del Farmaco, abbiamo l’accessibilità, la presa in carico e l’accoglienza in condizioni di dignità che riteniamo fondamentale. Per questo la nuova Farmacia dell’ospedale di Arezzo è un esempio della risposta che vogliamo dare ai bisogni dei pazienti siano essi ricoverati o meno.”

“Questa nuova apertura, dichiara la dott.ssa De Santo direttrice UOC Farmacia, rappresenta un grande risultato per tutto il mio staff, ed è anche l’occasione per ringraziare la Direzione dell’Azienda per l’opportunità di crescita e fiducia che ci hanno accordato, ma anche la Direzione di Presidio, l’Ufficio Tecnico, i servizi accessori di trasloco e pulizie per essere stati sempre collaborativi e disponibili in ogni momento. Qui ad Arezzo opera un team di persone altamente qualificate e motivate che ogni giorno dimostrano impegno e dedizione per il miglioramento del Servizio per il cittadino.” Gli orari di apertura della nuova Farmacia dell’ospedale San Donato di Arezzo sono: dal lunedì al venerdì orario continuato 08:30-18:00 e sabato 08:30-14:00