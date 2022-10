Natale di Stelle: a Cortona dal 26 novembre all’8 gennaio. Ecco le prime anticipazioni sul programma

Un Natale all’insegna del divertimento e della solidarietà, Cortona apre le attività dal 26 novembre all’8 di gennaio con tante novità e altrettante conferme. Fra le «new entry» del Natale cortonese ci sono la copertura di piazza Signorelli e la sfera geodetica in piazza Garibaldi. Tutto intorno saranno presenti i mercatini artigianali e gastronomici, inoltre grazie alla collaborazione con commercianti e associazioni sono in programma eventi a Camucia, Mercatale e Terontola.

Piazza Signorelli, grazie alla «copertura crystal», sarà il luogo degli spettacoli e degli eventi, mentre piazza Garibaldi con la sua sfera trasparente sarà interamente dedicata alle attività per i bambini.

Fra le conferme c’è anche quella del «video mapping» che torna proiettato sul palazzo comunale con una dedica a Luca Signorelli in vista delle celebrazioni del 2023, altra conferma è quella delle nevicate artificiali in piazza e della casa di Babbo Natale. In via di organizzazione anche gli appuntamenti del Capodanno con l’obiettivo di realizzare la cena di gala e il concerto di Capodanno nello spazio coperto di piazza Signorelli, stesso obiettivo anche per la festa di San Silvestro dedicata ai giovani con deejay in piazza della Repubblica e per la colazione di Capodanno al museo. Completano il programma di «Natale di Stelle» gli appuntamenti musicali all’insegna del jazz, pop e musica classica e gli spettacoli della stagione teatrale.

A Cortona sarà un Natale all’insegna della solidarietà, grazie alle tante attività delle associazioni di volontariato e al contributo delle scuole. Fra i momenti salienti anche quello della donazione dell’associazione Glio.Ma Marco Calicchia in favore della ricerca scientifica sulla lotta al glioblastoma. L’organizzazione di «Natale di Stelle» è a cura di Cortona Sviluppo con il contributo del Comune e degli sponsor.