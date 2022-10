“MyStufato food & fun festival” a San Giovanni Valdarno

MyStufato food & fun festival

Appuntamento sabato 15 e domenica 16 ottobre con la prima edizione del MyStufato, festival fra street food e social dining. Varie location nel centro storico di San Giovanni Valdarno caratterizzate da preparazioni che hanno come protagonista lo stufato alla sangiovannese. Ma anche arte di strada, musica live, degustazione di vino e attività per i più piccoli

Sarà inaugurata sabato 15 ottobre alle 12,30 la prima edizione del “MyStufato food & fun festival. Per due giorni, durante il prossimo fine settimana, San Giovanni Valdarno si trasformerà in un grande ristorante diffuso grazie ad un progetto che nasce per celebrare il piatto principe della tradizione, lo Stufato alla Sangiovannese. Varie location nel centro storico della cittadina saranno caratterizzate da preparazioni che partono dagli ingredienti dello Stufato alla Sangiovannese, selezioni di vino del territorio e i sani divertimenti. Ogni Ristorante “in fondo” servirà un menù dedicato a prezzi popolari che ne creerà l’identità. Per dare un nuovo gusto alla tradizione. Un festival che mette insieme buon cibo, arte ed emozioni. Un fine settimana dedicato alla convivialità, condito da eventi, spettacoli itineranti, intrattenimento dal vivo, degustazioni e laboratori per grandi e piccini.

“MyStufato è un festival all’insegna del cibo, dell’arte di strada e del divertimento”, ha commentato Valentina Vadi, sindaco del Comune di San Giovanni Valdarno. “Saranno due giorni in cui nel centro storico della nostra città saranno presenti ristoranti diffusi, artisti di strada, band musicali, arte e laboratori, aree giochi per bambini, tutte le attività commerciali aperte per accogliere cittadini e visitatori intorno al piatto della nostra tradizione culinaria, lo stufato alla sangiovannese. Nelle nostre intenzioni, insieme alla Pro Loco e al Centro Commerciale Naturale, vi era di realizzare una manifestazione che, partendo dalle nostre ricette della tradizione, rivisitate in chiave moderna ed attuale, avesse poi una dimensione largamente popolare in grado di attrarre tante persone nella nostra cittadina, diventando un appuntamento annuale fisso per San Giovanni Valdarno. L’auspicio è che questa volontà e questo desiderio possano davvero realizzarsi con il Mystufato nel prossimo fine settimana. Il mercato del sabato mattina, in accordo con le categorie del commercio ambulante, sarà recuperato domenica 23 ottobre”, ha concluso il Sindaco.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di San Giovanni Valdarno con il contributo e patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno e la collaborazione del Centro Commerciale Naturale Le Vie di San Giovanni.

“Come Centro commerciale naturale – ha commentato Bettina Borri, in rappresentanza del Ccn – siamo felicissimi di accogliere questo evento. San Giovanni oltre che dal punto di vista storico, artistico e architettonico è un comune da visitare anche per le tradizioni enogastronomiche. Inoltre, da sempre, vanta un bagaglio commerciale di piccoli, medi e grandi negozi che invito a visitare”.

“Il nome MyStufato – ha spiegato il presidente della Pro Loco Massimo Pellegrini – vuol dire ‘il mio stufato’ ma gioca anche sul desiderio di voler guardare avanti, al futuro e alle nuove generazioni. Un festival diverso e che non si sostituisce a quelli tradizionali dedicati al nostro stufato ma che porta in centro cibo, vino, musica, arte e giochi”.

“Abbiamo voluto dare una pennellata ‘pop’ allo stufato – ha aggiunto il curatore Marco Talladira – portandolo in strada e reinterprentandolo anche in versioni moderne. Ci sarà la musica dal vivo e sarà presente un collettivo di artisti che usa l’arte come mezzo di comunicazione ed unione. MyStufato porta in centro anche i giochi di una volta: tappeti, costruzioni, giochi in legno, letture e laboratori per grandi e piccini, per rilassarsi con fantasia”.

Qual è il segreto dello Stufato alla Sangiovannese?

Sull’origine dello stufato e sull’autore della ricetta si narrano molte versioni dal fascino antico.

La preparazione ha un ingrediente segreto: il drogo, la miscela di spezie che gli stufatari e le drogherie mantengono celata. La ricetta prevede inoltre che la carne di vitello debba essere quella del muscolo della zampa anteriore, in modo da differenziare lo stufato dal comune spezzatino.

Una ricetta unica che è la fonte di ispirazione di MyStufato, il San Giovanni Valdarno Food & Fun Festival: due giornate, il 15 e 16 Ottobre, a metà fra Street Food e Social Dining.

Mostre e iniziative

In occasione dell’evento MyStufato sarà possibile visitare anche la mostra “Masaccio e Angelico. Dialogo sulla verità nella pittura”, che, nella giornata di sabato, resterà aperta fino alle 22 . E’ promossa e organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno e inserita nel progetto “Terre degli Uffizi” ideato e realizzato da Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze, all’interno delle rispettive iniziative Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei ed è allestita al Museo delle Terre Nuove e al Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie.

Alla Pieve di San Giovanni Battista è invece in corso la mostra fotografica “Il Valdarno, il vetro artistico, la sua fabbrica”, organizzato dall’ AVV-Associazione Vetrai Valdarnesi e Amici del Vetro con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno, nell’ambito delle iniziative per i 70 anni di Ivv.

Molte anche le iniziative in programma a Palomar nel fine settimana. Sabato 15 ottobre alle 11, dalla casa delle cultura partirà la passeggiata per le vie del centro storico alla scoperta di piante, fiori ed erbe spontanee. “Piantiamola”il titolo dell’attività per famiglie con bambini da 6 a 10 anni.

Sempre sabato, alle ore 18,30, si terrà la presentazione del libro Cinzia Ruggeri: Cinzia says… che ha la forma di una grande cronologia espansa in cui la ricostruzione scientifica della vita di Cinzia Ruggeri (1942-2019) è ampliata da un vasto corredo iconografico composto da materiale d’archivio, fotografie e documenti.

Domenica 16 ottobre alle 16, alle 17 e alle 18 la mucca Moka e Poldino presentano la storia dei Musicanti di Brema, lettura animata dedicata ai bambini dai 3 ai 9 anni.

MYSTUFATO

Food & Fun Festival

15/16 Ottobre 2022

San Giovanni Valdarno

Evento della Pro Loco di San Giovanni Valdarno con il contributo e patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno.

Con la collaborazione del Centro Commerciale Naturale Le Vie di San Giovanni Valdarno.

FOOD

Ogni Ristorante servirà, a pranzo, cena e anche da asporto, preparazioni che partono dagli ingredienti dello Stufato alla Sangiovannese.

LA PIAZZA DELLO STUFATO

La ricetta tradizionale cucinata dai cuochi degli Uffizi

STUFATO ALLA SANGIOVANNESE

L’originale

Marchio di Unicità e Tipicità

AL FONDO DEL RISO

Un chicco dopo l’altro… partiamo dalle specialità di riso!

RISOTTO ALLO ZAFFERANO

con ragù di stufato

ARANCINE

alla Sangiovannese

TORTA DI RISO

alla cannella e cioccolato

AL FONDO FUSION

Ci stiamo preparando ad offrirvi il meglio anche con influenze e fusioni fra paesi lontani

PITA CON STUFATO CROCCANTE

insalata coleslaw e yogurt sauce

STUFATO CON COUSCOUS

alle verdure

CHEESECAKE AL VAPORE

e coulis di frutti di bosco

AL FONDO DELLE TAPAS

Stuzzichini che vi faranno venire l’acquolina in bocca… ecco il menù Tapas!

CROCCHETTE DI STUFATO AL PANE PANKO

su purè di mele

CROSTONE CON STUFATO

cipolle di tropea all’agro e gazpacho di mango

MOUSSE DI CIOCCOLATO

e crumble alle nocciole

AL FONDO DEL VEGETARIANO

Qualcuno ha detto menù vegetariano?

FLAN DI ZUCCA AL DROGO

con fonduta al pecorino e amaretti

LASAGNETTA SPEZIATA

alle verdure

CHEESECAKE AL VAPORE

e coulis di frutti di bosco

AL FONDO DEI BAMBINI

E ai bambini… chi ci pensa?

CROCCHETTE DI POLLO

Con la nostra maionese

MINI HAMBURGER

con il nostro ketchup

MOUSSE AL CIOCCOLATO

e crumble alle nocciole

VINO

Selezioni da scoprire e degustare sotto la guida esperta di sommelier, specialità del territorio, rossi, bianchi e rosati, dal produttore al consumatore.

In collaborazione con Strada del Vino Terre di Arezzo e Ais Toscana

FUN

LIVE MUSIC

SABATO 15 OTTOBRE

LES FRÈRES LAPOISSE | FRANCIA

RAGAZZI SCIMMIA | ITALIA – Firenze

LOBA LOBA | ITALIA – Pistoia

THE NAKED STRINGS | ITALIA – Perugia

LIVE MUSIC

DOMENICA 16 OTTOBRE

LES FRÈRES LAPOISSE | FRANCIA

THE SHAKERS | ITALIA – Siena

HOT MAKASSAR | ITALIA – Firenze

SCIAPÒ | ITALIA – Arezzo

ARTE DI STRADA

15/16 OTTOBRE

CIRCO INZIR

Un collettivo di artisti, quello presente a MyStufato, unito anche da un progetto speciale: usare la loro arte come mezzo di comunicazione ed unione, per portare un po’ di magia in zone del Mondo afflitte da povertà, guerra e sfruttamento.

BRRRUGOLA | Acrobazie di strada

GAIA MA | Clownessa – Giocoliera

MATTIA FUNNY MOMENTS | Clown – Teatro – Fuoco

Mr. SACHA | Giocoleria – Equlibrismo

SANTO | Teatro di Strada

ISAAC | Clown – Giocoliera

MADAMA SCINTILLA | Spettacolo di Fuoco

GIOCHI DI UNA VOLTA

15/16 OTTOBRE

STELLE VOLANTI GIOCHI ITINERANTI

MyStufato porta in centro i giochi di una volta: attività ludiche e divertenti, artistiche ed educative, semplici e belle.

Tappeti, costruzioni e letture, laboratori per grandi e piccini, per rilassarsi con fantasia.

Giochi di legno pensati e costruiti per coinvolgere tutta la famiglia… Perché il gioco unisce le persone, l’arte dona loro respiro, la fantasia le fa volare in alto!

I GIOCHI DI LEGNO

20 postazioni di gioco, organizzate su tavoli costruiti artigianalmente in legno che ospitano i giochi di un tempo, distanziabili e modulabili tra loro.

Le postazioni propongono meccanismi di gioco semplici ed intuitivi (incastri, percorsi, magnetismi ecc..), con un’attenzione particolare al recupero di ingegni e rompicapo ormai in disuso, capaci di coinvolgere tutte le età e stimolare le diverse tipologie di dinamismo ludico.

AREA TAPPETI E COSTRUZIONI

Viene allestita in modo tale da coinvolgere anche i bambini di fascia d’età più piccola.

Su tale spazio troveranno i vari tasselli di legno lavorati artigianalmente con i quali comporre costruzioni e percorsi, in totale tranquillità, immersi in un allestimento morbido e accogliente.

BANDA PICCOLI CHEF

15/16 OTTOBRE

STELLE VOLANTI GIOCHI ITINERANTI

Banda piccoli chef allestisce postazioni singole di lavoro, attrezzate con strumenti di cucina adatti ai bambini per cucinare e imparare manipolando ad avvicinarsi al mondo della cucina e della sana alimentazione. I laboratori sono a ciclo continuo e possono lavorare in contemporanea fino a 20 bambini!

Ogni bambino viene vestito da piccolo chef, dotandolo di grembiule e cappello, lavora realizzando tagliatelle o biscotti con matterello e piccola spianatoia, a seconda del tema da sviluppare.