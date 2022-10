Ottima organizzazione, percorso ok, Gasco replica nella top class

Montevarchi si conferma “casa” del trial, regalando spettacolo

Duelli accesi per il Trofeo Centro Italia, assegnato all’ultimo round

Come era nelle previsioni, la coincidenza con la quinta ed ultima prova del Trofeo Centro Italia di trial ha reso particolarmente vibrante e combattuta la gara organizzata dal Moto Club Brilli Peri al Miravalle, per una volta utilizzato non come pista di motocross.

Con quasi tutti i titoli ancora da assegnare e con alcune categorie in una situazione di grande equilibrio, i piloti hanno da una parte badato a non sbagliare (la prima regola del trial) ma non si sono risparmiati dall’attaccare, regalando fasi di particolare spettacolarità.



A rendere il tutto ancora più piacevole è stata la giornata di sole, che nella fase centrale ha raggiunto temperature quasi estive, l’eccellente organizzazione del club montevarchino e il percorso, tracciato dal tecnico aretino Andrea Valenti, che ha impegnato nella misura giusta gli specialisti di ogni livello

Così, al termine di tre impegnativi giri, con otto prove no-stop ad ogni tornata, da percorrere nel tempo totale di 5 ore, le vittorie sono andate a Lapo Farolfi (GasGas-Minitrial), Marco Marranci (Beta-Vintage), Massimo Raponi (Honda-TR5), Silverio Verniani (GasGas-TR4), Alex Turrioni (Beta-T3 Open) e a Giacomo Gasco che, in sella ad una Beta, si è imposto nella TR3, la top class, bissando il successo del 2021.

Gasco ha 35 anni, da quasi 7 lavora come ingegnere all’industria motociclistica Beta Motor e per il suo lavoro si è trasferito dalla natia Perugia a Reggello, dove risiede. Quest’anno ha un po’ sacrificato il trial per dedicarsi anche all’enduro ma non è voluto mancare alla gara di Montevarchi. “Un po’, qui, mi sento a casa – dichiara appena sceso dal primo gradino del podio – un po’ mi piace Miravalle. Poi so che le zone no-stop tracciate da Valenti sono divertenti, selettive (e infatti c’è scappato anche qualche 5, ovvero la massima penalità che si assegna nel trial), ma danno anche la possibilità di effettuare recuperi. Il trial rimane la mia specialità del cuore – conclude Gasco – e quindi quando posso mi ci dedico sempre con piacere”.

Per quanto riguarda il Trofeo Centro Italia 2022, in occasione della ricchissima premiazione svoltasi al termine della gara, sono stati ufficializzati i titoli, conquistati da Lapo Farolfi (Minitrial), Marco Marranci (Vintage), Maurizio Aluffi (TR5), Silverio Verniani (TR4), Alex Turrioni (TR3 Open), Graziano Ronca (TR3) e, nella classifica a squadre, dal Moto Club Tre Valli di Rieti.