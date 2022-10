Montevarchi, nuova viabilita’ in vista delle partite al Brilli Peri

NUOVE MISURE PER LA SOSTA DELLE AUTO IN OCCASIONE DELLE PARTITE AL BRILLI PERI.

IL SINDACO HA ASCOLTATO IL DISAGIO DEI CITTADINI

L’Amministrazione comunale di Montevarchi ha richiesto alla Questura una soluzione alternativa per le modifiche della viabilità dovute a motivi di ordine pubblico e sicurezza in occasione delle partite disputate allo stadio Brilli Peri. Il Sindaco Silvia Chiassai Martini ha infatti ascoltato i disagi segnalati da cittadini e residenti della zona e ha richiesto soluzioni alternative che sono state prontamente concordate c on le autorità competenti e che riguarderanno soprattutto la possibilità di sostare sul lato destro di via Gramsci, sempre nel rispetto delle disposizioni di sicurezza impartite dalla Questura di Arezzo