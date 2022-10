Montevarchi: “Lo sport è fraternità” La camminata con la torcia olimpica

“Lo sport è fraternità” La camminata con la torcia olimpica e l’adesione di 16 società sportive, organizzata da Cpo e Comune

Lo sport è fraternità, unione e inclusione. E’ il messaggio dell’iniziativa di sabato 22 ottobre, dal titolo “Lo sport è fraternità”, organizzata dalla Commissione comunale per le Pari Opportunità, in collaborazione con il Comune di Montevarchi, sponsor e il coinvolgimento di 16 società sportive. Una camminata, anche all’insegna della solidarietà, che partirà alle ore 14.30, dal Palazzetto dello sport con un percorso caratterizzato da tre “pit stop”, in piazza della Repubblica, piazza Vittorio Veneto per arrivare in piazza Varchi, con esibizioni sportive, scambi di esperienze e riflessioni. Il ricavato della giornata sarà devoluto alla Casa di accoglienza “Fraternità della Visitazione” di Piandiscò. L’evento avrà anche una protagonista particolare, la torcia olimpica di Torino 2006, simbolo di pace e di amicizia. Il programma è stato presentato in Palazzo Varchi dall’assessore alle Pari Opportunità Sandra Nocentini, dall’assessore allo Sport e Sociale Lorenzo Allegrucci e dalle Commissarie della Cpo di Montevarchi

“Un evento che nasce da un’idea della Commissione comunale per le Pari opportunità- afferma l’assessore Nocentini – coniugando valori importanti, come fraternità e educazione allo sport, allo scopo di favorire un’ampia partecipazione della comunità, in particolare delle nuove generazioni di atleti, ragazzi e ragazzi che guardano al futuro. E’ un evento realizzato grazie al contributo di molte aziende del territorio che ringrazio per la loro costante presenza al servizio della comunità. Tutto il ricavato della giornata andrà in beneficienza alle suore della Casa di accoglienza “Fraternità della Visitazione” di Piandiscò, una struttura di aiuto per donne e bambini che vivono situazioni drammatiche, non solo del territorio di Montevarchi ma del Valdarno”

“Lo sport è veramente fraternità – prosegue l’assessore Allegrucci – che abbatte qualsiasi barriera. Un evento importante che unisce la solidarietà e le nostre società sportive che hanno già svolto un ruolo significativo nell’abbattimento delle barriere linguistiche con l’accoglienza di tanti bambini ucraini. Oggi sono nuovamente al nostro fianco per questa manifestazione a cui hanno aderito con entusiasmo, rappresentando tante discipline e portando Montevarchi in giro per l’Italia e talvolta portando l’Italia in giro per il mondo. Sarà uno spettacolo da non perdere, vedremo tanti atleti vestiti dei propri colori accompagnare la torcia olimpica, il simbolo dell’amicizia tra i popoli”

“Lo scopo dell’iniziativa è sensibilizzare la cittadinanza verso le tematiche di inclusione, dialogo, rispetto e solidarietà – spiega infine la commissaria della Cpo Maria Grazia Leotta- con l’acquisto della pettorina in ricordo della manifestazione, tramite un’offerta volontaria, sarà possibile per i cittadini contribuire ad aiutare la casa di accoglienza della Fraternità della Visitazione. La presenza della torcia rappresenta la luce che porterà nelle piazze e nelle vie un messaggio di pace e di fraternità. L’accensione del braciere in piazza Varchi darà il via alla cerimonia di arrivo con la condivisione di esperienze e una sorpresa che le commissarie stanno realizzando. Una camminata ideale per adulti e bambini per tornare a vivere insieme la socialità all’insegna dell’inclusione”