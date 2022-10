I Vigili del fuoco del comando di Arezzo, sede centrale, sono intervenuti alle ore 12:45 nel comune di Monte San Savino in Piazza della Doccia presso l’ex Convento Benedettine situato nel centro storico, per effettuare la messa in sicurezza di alcune parti pericolanti situate sulla parte alta della torre campanaria.

I Vigili del fuoco con personale SAF (Speleo Alpino Fluviale), si sono ancorati su corda per effettuare il lavoro in sicurezza e rimuovere le parti distaccate.