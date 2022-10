Miniconf scende in campo per Arnopolis e veste i bambini del Mini Volley. Una collaborazione che guarda al territorio.

L’azienda casentinese Miniconf, nata nel 1973 e specializzata da sempre nella creazione e distribuzione di abbigliamento 0-16 anni, è scesa in campo a sostegno della società sportiva di volley Vbc Arnopolis, impegnata nel territorio con oltre 100 iscritti suddivisi per fasce d’età. A vestire i bambini del Mini Volley 5-10 anni quest’anno è stata infatti Miniconf che ha realizzato i nuovi completini da allenamento con il proprio marchio iDO. L’azienda ha raggiunto visibilità internazionale grazie ai suoi brand Sarabanda, Minibanda, iDo e Dodipetto, a cui si sono recentemente aggiunte anche le licenze per i marchi Superga e Ducati.

“Il futuro di Miniconf, come quello di un Paese, sono i bambini. Non credere nei bambini significa non credere nel futuro. Da sempre ci impegniamo con progetti di valore per il nostro territorio e per i bambini: il nostro futuro – ha dichiarato Giovanni Basagni presidente e fondatore di Miniconf S.p.A. – siamo felici della collaborazione con Vbc Arnopolis per sostenere i bambini del territorio attraverso lo sport, che ha un ruolo fondamentale nel promuovere valori importanti tra i giovanissimi”.

“Siamo molto contenti di questa nuova collaborazione con un’azienda importante a livello internazionale come Miniconf – ha dichiarato Fabio Mangani presidente della Vbc Arnopolis – la nostra società è impegnata non solo dentro il Palazzetto con allenamenti, tornei e campionati di vari livelli, fino a quello nazionale con la prima squadra che quest’anno parteciperà al campionato di B2, ma anche al di fuori, con iniziative sociali e culturali. Per continuare a crescere ed offrire un’opportunità ai giovani del nostro territorio abbiamo bisogno del contributo di tutte le aziende locali e ci auguriamo che quello con Miniconf sia solo un punto di partenza per promuovere altri progetti insieme, per il bene dei bambini e dello sport casentinese in generale. Ringrazio il presidente e fondatore di Miniconf Giovanni Basagni per aver partecipato alla nostra festa di inizio stagione e per essere diventato nostro sponsor ufficiale”.