Marciano della Chiana, dopo lunga assenza il Sindaco Maria De Palma torna sul ponte di comando

La Prima Cittadina del Comune di Marciano sarà presente al prossimo consiglio comunale

Dopo lunghi mesi di assenza causa motivi di salute, il Sindaco Maria De Palma è finalmente pronta a riprendere il proprio posto alla guida del Comune di Marciano della Chiana. La prima occasione pubblica sarà proprio il Consiglio Comunale che si svolgerà sabato 1° ottobre alle ore 11.30 nella sala consiliare.

Quelli trascorsi sono stati mesi difficili, che hanno tenuto con il fiato sospeso non solo i colleghi della Giunta e tutti i cittadini, ma l’intera vallata, che non ha mancato a più riprese, di testimoniare tutta la propria vicinanza a De Palma. La lunga assenza non ha però fermato l’azione amministrativa, grazie all’impegno del Vicesindaco Cardini, di tutti i membri della Giunta e del gruppo consiliare, che hanno proseguito nella propria azione politica, certi che quella fosse solo una brutta parentesi e che presto il Sindaco avrebbe ripreso il suo posto.

“Non pensavo di ricevere tanto affetto e di essere entrata così nel cuore dei miei concittadini e non solo – dichiara il Sindaco Maria De Palma – ringrazio tutti per la vicinanza e per il sostegno che sono stati fondamentali per uscire da questo bruttissimo periodo. La mia profonda gratitudine – continua De Palma – va a tutta la squadra di governo che ha saputo prendere per mano la nostra comunità. È stato il periodo più buio della mia vita, ho creduto di non farcela, ma l’amore della mia bellissima famiglia e la vicinanza costante di tutti, mi hanno aiutato ad essere qui, a casa finalmente. Nei momenti difficili – conclude De Palma – scopriamo le cose belle della vita e per me avere tantissime persone che mi vogliono bene è un DONO inatteso e bellissimo”. Bentornata Sindaco!