Lucignano, un tuffo nei sapori dell’autunno con la “Festa della castagna e del porcino”

Nel fine settimana il Rione rosso blu di Porta Murata organizza un imperdibile appuntamento

Sabato 15 e domenica 16 ottobre, su iniziativa del rione rosso blu, a Lucignano torna l’appuntamento con la “Festa della castagna e del porcino”. Le due irresistibili prelibatezze autunnali saranno le autentiche protagoniste del fine settimana in “Uno dei borghi più belli d’Italia”, insieme ad un ricco calendario di eventi. Nel corso della due giorni si svolgerà la Fiera degli hobbisti con animazione per bambini; dalle 19 di sabato “Oktoberfest”, mentre domenica sono in programma il pranzo e la merenda, sempre con un ricco menù e l’accompagnamento musicale di “The Ballantine band”. In zona Procacci sarà possibile parcheggiare anche con i camper per partecipare comodamente all’iniziativa lucignanese del rione di Porta Murata della presidente Elena Goti.