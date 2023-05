Luca Trapanese ad Arezzo per parlare di “imperfezioni”

By

Venerdì 5 maggio alle ore 21 alla Casa dell’Energia

“Le Nostre Imperfezioni” – un incontro per parlare di diversità, disabilità ed impegno civile

Nell’ambito del Mese Blu promosso dall’Associazione Autismo Arezzo, venerdì 5 maggio è in programma un appuntamento di grande valore etico e sociale.

Autismo Arezzo assieme all’Associazione AIPD (Associazione Italiana Persone Down) e all’Associazione Cultura Nazionale ha organizzato un incontro con Luca Trapanese, scrittore, amministratore (ad oggi è anche Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli), volontario e attivista per i diritti dei disabili, padre single di una bambina down (che ho adottato nel 2018).

La sua vita racconta di un uomo impegnato in tutto il mondo nella difesa delle persone più deboli, tra India e Africa, dove ha svolto intensa attività di volontariato coordinando progetti molto importanti e collaborando con le suore di Madre Teresa attraverso l’Associazione.

Ha fondato “A Ruota Libera Onlus” con Eduardo Savarese ed insieme hanno realizzato una lunga serie di progetti legati alla disabilità. Di recente ha avviato una comunità per ragazzi disabili senza genitori, “Il borgo Sociale” ed una casa famiglia per bambini con gravi malformazioni, unica in tutto il Sud Italia, “La Casa di Matteo”.

Coordina da dieci anni i progetti della Fondazione del Cardinale di Napoli e collabora attivamente con enti benefici di rilievo, come: il Pio Monte della Misericordia, la Fondazione Giglio; la Fondazione Cannavaro Ferrara.

Ad Arezzo Luca Trapanese incontrerà le famiglie delle associazioni Autismo, Persone Down e dell’Associazione Cultura Nazionale per confrontarsi su progetti ed azioni e parlerà anche del suo libro “Le nostre imperfezioni” (ed. Salani).

Appuntamento venerdì 5 maggio alle ore 21 alla Casa dell’Energia in via Leone Leoni 1.

Partner dell’iniziativa sono Radio Effe di Foiano della Chiana, Medic.Ar srl, Le Cattive Abitudini, Ai Sapori Tavola Calda e Rosticceria