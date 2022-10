ll pianista Jae Hong Park, vincitore del concorso Internazionale “Ferruccio Busoni”,

chiude la Stagione Concertistica a Casa Bruschi.

Arezzo, 17 ottobre 2022 – La XVII edizione della Stagione Concertistica Internazionale organizzata dalla Fondazione Ivan Bruschi insieme all’Associazione Musicisti Aretini si chiude il 18 ottobre dopo aver portato anche questo anno ad Arezzo talenti musicali da tutto il mondo. Il concerto finale di martedì prossimo vedrà esibirsi il vincitore dell’ultimo Concorso Internazionale “Ferruccio Busoni” 2021 di Bolzano, il pianista coreano Jae Hong Park.



“In diciassette anni sono stati oltre 200 i giovani musicisti che si sono esibiti nelle sale del nostro museo. Giovani di successo che poi hanno girato il mondo e si sono affermati nelle loro carriere. Ciò che anima la Fondazione Bruschi a continuare a ospitare la Stagione Concertistica, è proprio la volontà di abbinare ad esibizioni mozzafiato per i nostri affezionati frequentatori, il pensiero che importanti musicisti avranno così Arezzo nel cuore” ha dichiarato Luca Benvenuti, Presidente della Fondazione Ivan Bruschi.

“Quest’anno più che mai il Festival Cameristico alla Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi si è confermato un evento di altissimo prestigio con importanti collegamenti internazionali” afferma il direttore artistico Maestro Roberto Pasquini. “Vorrei sottolineare la collaborazione con il Concorso Internazionale Ferruccio Busoni di Bolzano, ma anche con il Concorso Frederic Chopin di Varsavia, il Concorso Internazionale di Ginevra, il Carl Nielsen di Odense e molti altri. Il pubblico che partecipa da sempre in modo caloroso ed attento, ci gratifica e incoraggia a continuare a portare ad Arezzo l’eccellenza dei giovani musicisti”.



Per Jae Hong Park, classe 1999, il primo premio al Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni 2021 è l’ultimo di una lunga serie di vittorie ai concorsi internazionali. Debutta a soli 15 anni a Buenos Aires, e subito dopo viene invitato alla Frick Collection a New York e in recital ad Amsterdam e Utrecht in Olanda. Negli ultimi anni si è esibito in diversi paesi, sia come solista che accanto a rinomate orchestre.

Pianista dal suono caldo e potente, ma capace anche di flebili sussurri e atmosfere incantate, Park suonerà l’Arabesque e la Sonata n. 1 di Robert Schumann e la Sonata Hammerklavier op. 106 di Ludwig van Beethoven, capolavori assoluti della storia della musica.



Alla Casa Museo Ivan Bruschi in Corso Italia sono disponibili i biglietti al costo di 12 euro a persona.

In occasione della serata finale viene attivata la promozione 2×1 per gli studenti delle scuole superiori.