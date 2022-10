ll circolo Fratelli d’Italia di Badia Tedalda e Sestino commenta i risultati elettorali

ll circolo Fratelli d’Italia di Badia Tedalda e Sestino con il Presidente Emanuele Orcese, anche responsabile di Vallata della Valtiberina commenta i risultati elettorali: un risultato storico che ci dà una grande responsabilità.

“Un risultato storico che ci dà una grande responsabilità: Dobbiamo portare avanti le nostre idee di innovazione, ma dobbiamo conservare le tradizioni e migliorare la difesa del territorio.

Dopo una campagna elettorale molto intensa ora è il momento di consolidarsi, dare una spinta innovativa, ma anche proteggere i nostri paesi dallo spopolamento e favorire lo sviluppo con progetti legati al nostro contesto naturale, al turismo in tutte le sue declinazioni, che sia di supporto al sistema produttivo agricolo con le tante eccellenze del territorio.” Continua Orcese: “Siamo penalizzati dalla nostra posizione geografica per molti servizi essenziali, ma al contempo siamo in una posizione strategica e confinante con realtà regionali diverse, che possono portare nuove opportunità: è fondamentale appartenere ad una forza politica come FdI, che sostiene tutto ciò che produciamo nella nostra nazione e che intende supportare in ogni modo chi investe sul territorio. Dobbiamo davvero fare la differenza”. Conclude Orcese:

“Sono stati giorni molto intensi ed emozionanti e vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno dato fiducia e tutti i militanti che, in tutta la Valtiberina, si sono impegnati al massimo. La nostra realtà ha saputo distinguersi anche in questo caso portando il nostro partito al 41,7% a Badia Tedalda e al 39.3% a Sestino. Ci sono state percentuali altissime in tutta la Valtiberina, da Sansepolcro a Monterchi, da Anghiari a Pieve Santo Stefano e Caprese Michelangelo.

Questo ci stimola e ci carica della responsabilità di ciò che possiamo e dobbiamo fare per le nostre comunità.

Comincia quindi una nuova fase di crescita che tutti i circoli della valtiberina vogliono supportare, siamo nel territorio per il territorio, vogliamo portare a Roma i problemi della nostra vallata, dei nostri borghi che non devono essere dimenticati perchè piccoli, ma valorizzati perchè portatori di tradizioni e simboli di un paese che ha radici profonde.”

Emanuele Orcese

Responsabile di vallata Fratelli d’Italia

Presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Sestino e Badia Tedalda