Linda Aquaro e Simone Geraci in mostra alla Galleria Sanlorenzo Arte di Poppi

Prosegue alla Galleria SanLorenzo Arte di Poppi il programma della nuova stagione espositiva dal titolo “Mappature – geografie dell’arte contemporanea”. La seconda delle quattro esposizioni previste fino a settembre 2023 vede come protagonisti Linda Aquaro e Simone Geraci, che dialogano con la doppia personale “Umana geometria”.

Il percorso espositivo si svolge solo apparentemente in orizzontale, seguendo le opere disposte sulle pareti della ex chiesa di San Lorenzo. Ad ogni passo compiuto in avanti o lateralmente, tuttavia, quello che apparirà evidente è la danza, il ritmo scandito dalle opere, dalla relazione tra loro, con l’ambiente circostante e con i visitatori. Un passo dentro e uno fuori. Dentro a una scatola, a un mucchio di panni in attesa di riordinare, intorno a un corpo che fluttua innaturalmente nello spazio e così via.

“Le opere assumono quindi un peso specifico differente da quello che ci si aspetterebbe da loro – spiega la curatrice Silvia Rossi, – facendoci mettere in discussione tutto quello che credevamo di sapere e di vedere, offrendo un punto di vista diverso, a tratti disarticolato e surreale, a tratti crudamente presente e tagliente”.

La ricerca di Linda Aquaro è profondamente interconnessa con l’arte figurativa e ritrattistica. Per lei, la magia risiede nell’armonia che si crea tra lo spazio e i volumi del viso: i ritratti diventano quindi vere e proprie geometrie, dove le percezioni di vuoto e pieno diventano gioco. Una dimensione che attinge dall’architettura dell’anatomia che l’artista conosce a fondo.

La sua continua sperimentazione, l’amore per le tecniche diverse che la spinge a creare opere sempre nuove e inedite. E proprio quest’ultima sfida l’ha portata a unire la pittura con l’incisione, dove la riproduzione su linoleum, a volte scolpita e poi incisa, permette di combinare le immagini in maniera del tutto innovativa. Le opere diventano così espressione di un’indagine a più livelli sulla percezione di interno ed esterno, un invito a guardare oltre la superficie per scoprire l’anima nascosta delle cose. Il contenitore è solo la cornice che protegge il suo mondo interno, dove l’osservatore è invitato a scoprire più dimensioni. La pellicola viene scavata e alterata, segno di una distruzione apparente che, invece, svela il vero protagonista dell’opera: la materia stessa, portata in primo piano.

Quella di Simone Geraci è una ricerca che trascina l’anima in un turbinio di emozioni. Egli ha costruito la sua opera con un’attenzione particolare per le materie e le tecniche artistiche, che formano l’essenza di tutto ciò che egli crea. La struttura e la tecnica utilizzata, l’elemento cardine del suo stile, danno forma e sostanza all’immagine, arricchendola di significato e impatto emozionale. L’artista dipinge per comunicare e far emergere l’intimità delle scene rappresentate, senza censure o malizia. Le figure, a tratti inermi, sono statiche pur essendo fluttuanti, come catturate in un improbabile fotogramma. Le strutture geometriche e le linee monocromatiche si fondono perfettamente in un equilibrio precario tutt’altro che casuale.

Le sue opere a olio su ardesia, tela o carta, le sue incisioni, sono un vero e proprio tour de force di materie e tecniche che si fondono in un unico obiettivo: scatenare sull’osservatore la risposta estetica e concettuale giusta, celebrando l’arte e la bellezza nel suo senso più elevato. L’immagine monocromatica fa da conduttore nelle opere di Geraci, catturando lo sguardo in modo magnetico tra le tenui velature e i mutamenti cromatici, a tratti impalpabili.