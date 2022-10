“Le stelle del ring” torna a Castiglion Fiorentino e assegnerà il titolo iridato

La ventitreesima edizione dell’evento promosso dal Team Jakini si terrà domenica 27 novembre

La manifestazione riunirà quasi duecento atleti di kickboxing provenienti dall’Italia e dall’estero

CASTIGLION FIORENTINO (AR) – La grande kickboxing internazionale torna in terra d’Arezzo. Domenica 27 novembre è in programma la ventitreesima edizione de “Le stelle del ring” che, al palazzetto dello sport “Fabrizio Meoni” di Castiglion Fiorentino, riunirà quasi duecento atleti per un’intera giornata di incontri che troveranno il loro cuore nell’assegnazione di un titolo mondiale e di un titolo italiano. L’evento, organizzato dal Team Jakini con il patrocinio del Comune di Castiglion Fiorentino, rappresenta uno degli appuntamenti maggiormente attesi e partecipati di uno sport che combina tecniche di calcio e pugni del pugilato, andando a riunire alcuni dei più importanti campioni del panorama nazionale e internazionale.

Il prestigio acquisito da “Le stelle del ring” è ben testimoniato dall’assegnazione di ben due cinture: il combattimento valido per il mondiale WKAFL nella categoria Supermassimi vedrà opposti il romano Daniele Chiavari e il rumeno Marian Iovita, mentre per il titolo italiano WBFC nei 70kg si confronteranno Alessandro Ortolani del Fil’s Fight di Monte Urano (Fm) e Davide Pellini del Team Curci di Perugia. Il programma della manifestazione prevede poi un totale di otto incontri tra professionisti che prenderanno il via dalle 18.30 e che vedranno impegnati anche quattro atleti del Team Jakini di Arezzo allenati dall’esperienza di Nicola Sokol Jakini che, prima di dedicarsi all’insegnamento e allo sviluppo della kickboxing sul territorio, aveva conquistato ben tre titoli europei. Questi spettacolari e adrenalinici combattimenti serali saranno anticipati da sette ore di match che partiranno già dalle 11.00 e che impegneranno decine di dilettanti tra i sei e i quaranta anni che si confronteranno nelle diverse discipline di kickboxing, thai boxe, mma, grappling e free boxing. Per un’intera giornata, dunque, Castiglion Fiorentino catalizzerà i riflettori nazionali degli sport di combattimento e andrà a ospitare un grande appuntamento che configurerà anche una preziosa occasione di promozione del territorio. «“Le stelle del ring” – spiega Jakini, – è uno degli eventi italiani di riferimento della kickboxing e degli sport di combattimento, andando a proporre uno degli appuntamenti di maggior richiamo e di maggior partecipazione dell’intera penisola. Ringraziamo il Comune di Castiglion Fiorentino per l’ospitalità e per il patrocinio a questa ventitreesima edizione che avrà uno spessore internazionale con l’assegnazione della cintura iridata e che tornerà a riunire sui ring e sugli spalti migliaia di appassionati».