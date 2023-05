Il gran galà degli sport di combattimento torna sabato 3 giugno allo stadio comunale di Capolona

L’evento, promosso dal Team Jakini, terminerà con l’assegnazione di due titoli italiani di kickboxing

CAPOLONA (AR) – “Le stelle del ring” taglia il traguardo della venticinquesima edizione. Il gran galà degli sport di combattimento festeggerà questo anniversario sabato 3 giugno allo stadio comunale di Capolona quando, a partire dalle 20.45, verrà rinnovato l’appuntamento con un evento che vedrà la partecipazione di centinaia di atleti da tutta la penisola e che terminerà con l’assegnazione di due titoli italiani di kickboxing. «Questo evento è importante per il territorio e per lo sport – commenta Mario Francesconi, sindaco di Capolona. – L’attività sportiva è indispensabile per stare bene, per socializzare, per porsi obiettivi, per apprendere il rispetto delle regole, per acquisire solidi valori. In questo caso diventa anche un importante volano di turismo e di promozione del territorio. Alla luce di questo, la nostra amministrazione ha da sempre sostenuto e creduto ne “Le stelle del ring”: siamo felici di tornare a ospitare una serata che catalizzerà su Capolona i riflettori della kickboxing italiana».

La serata è promossa dal Team Jakini e farà affidamento sui patrocini dei Comuni di Capolona e di Subbiano, trovando il proprio cuore nello spettacolo e nell’adrenalina garantiti da otto combattimenti tra professionisti. Le maggiori attenzioni saranno orientate verso i due incontri validi per il conferimento delle cinture di campione d’Italia che vedranno impegnati atleti aretini del Team Jakini che, seguiti a bordo ring dal tecnico Nicola Sokol Jakini, vivranno le emozioni di combattere di fronte al pubblico casalingo. Il primo match vedrà impegnato Lorenzo Corsetti che incrocerà i guantoni con Ilyas Karim del Team Driss di Perugia nei 73kg, mentre il secondo match avrà per protagonista Daniel Velea che sfiderà Franc Agalliu del Yama Arashi Dojo di Massa Carrara per il tricolore nei 76-79kg. Il galà serale dedicato agli atleti professionisti, come consuetudine, sarà anticipato da un intero pomeriggio di combattimenti amatoriali che vedranno confrontarsi circa duecento dilettanti tra i sei e i quarant’anni provenienti da tutta Italia che si misureranno in più aree di gara nelle diverse discipline di kickboxing, thai boxe, mma, grappling e free boxing. «“Le stelle del ring” – aggiunge Jakini, – è caratterizzato da un format ormai rodato e consolidato che, di edizione in edizione, fa tappa in diversi luoghi del territorio aretino. Dopo aver organizzato eventi a Castiglion Fiorentino e ad Arezzo, festeggeremo sabato 3 giugno la venticinquesima edizione a Capolona che, da anni, è vicina alla nostra attività e che sostiene lo sviluppo di una manifestazione che è ormai riconosciuta tra gli eventi più partecipati e più attesi del panorama degli sport di combattimento».