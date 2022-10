Le priorita’ di Carlo Nordio: attuazione del codice Vassalli e revisione del codice penale

Del neonato governo Meloni quello che ci piace di piu’, e che fa ben sperare in un nuovo corso della disastrata giustizia italiana, e’ quanto affermato dal neo ministro della giustizia. Le sue parole, in riferimento ai primi provvedimenti , sono molto eloquenti: “l’attuazione piena del codice Vassalli, un codice firmato da una medaglia d’argento della Resistenza, e in prospettiva la revisione del codice penale firmato da Mussolini, ancora in vigore e di cui nessuno parla”.

Queste le prime, sorprendenti parole pronunciate dal neo ministro Carlo Nordio, uscendo dal Quirinale dopo il giuramento del governo.

Parole che rincuorano quanti hanno fiducia nella giustizia e nella legge (quella che dovrebbe essere uguale per tutti), quelli che credono nei principi del giusto processo e del contraddittorio, quali elementi irrinunciabili, vere pietre miliari del processo penale accusatorio. Perche’, lo dice il codice, la prova si forma nel processo e non viene calata dall’alto come un’entita’ divina dal pm spesso vicino di scrivania del gip.

E’ in questo contesto che l’intenzione di procedere alla revisione del vigente codice penale, che forse in pochi sanno e’ stato firmato da Benito Mussolini, e’ assolutamente rivoluzionaria.

Finalmente qualcuno si e’ accorto che i processi nel 2022 si fanno su fattispecie di reato formulate in piena epoca fascista! Chi l’avrebbe detto, con tutti i governi di sinistra che si sono succeduti fino ad oggi, che ci voleva un governo etichettato come di estrema destra per parlare di revisione di un codice firmato nel 1930 da Mussolini!