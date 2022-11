Le nuove maglie della squadra di calcio del Comune di Arezzo firmate da Aerre Group

Presentate questa mattina le nuove maglie della squadra di calcio del Comune di Arezzo che esordirà in campo completamente rinnovata nel suo look sabato 5 novembre nel secondo torneo di beneficenza “Conto su di te” organizzato da Alessandro Beatrice. Della squadra guidata dal consigliere Egiziano Andreani fanno parte assessori, consiglieri comunali e dipendenti dell’Ente che vestiranno la maglia amaranto in occasione di vari incontri, organizzati per sostenere progetti di solidarietà e supportare le associazioni del territorio che promuovono eventi sportivi.

Un’iniziativa nata nel 2016 e che ha visto la partecipazione degli “atleti” in varie competizioni: ultime in ordine di tempo, la partita contro la nazionale “Miss Mamma Italiana” per la lotta contro l’endometriosi e l’incontro per la raccolta fondi a favore del reparto di pediatria dell’ospedale San Donato.

La squadra del Comune di Arezzo scenderà in campo alle ore 15 di sabato prossimo presso l’impianto sportivo Snoopy per la prima “sfida” del torneo organizzato da Beatrice, che la vedrà impegnata contro la squadra dell’Asd L’Indiano.

I nuovi completini, viola per i portieri e amaranto per i giocatori di movimento sono stati donati da Aerre Group, marchio aretino leader nella promozione dell’immagine del prodotto aziendale e di eventi.