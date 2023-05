“Le avventure di Dantino”, inaugurata la mostra a Palomar

L’esposizione di tavole illustrate della giovane graphic novelist e graphic designer Alice Rovai rimarrà allestita nella sala grande della Casa della cultura fino al 13 maggio, giorno in cui è in programma il laboratorio per bambini “Disegna Dantino”

E’ stata inaugurata ieri, martedì 2 maggio, nella sala grande di Palomar, la mostra di tavole illustrate della giovane graphic novelist, illustratrice e graphic designer Alice Rovai dal titolo “Le avventure di Dantino”.

Classe 1997, Alice Rovai ha lavorato per Rai5 (animazioni per docufilm BowieNext e London Boy, regia di Rita Rocca, e cortometraggio animato “The Shadow Man” arrivato in finale al RIFF di Roma) e pubblicato per Giunti editore il suo “Pinocchio graphic novel” nel 2019. Nel 2021 ha realizzato i disegni per la collana “Le Avventure di Dantino” della Bulgarini Editore, con testi di Silvio Biagi.

La mostra allestita a Palomar è un modo per rendere omaggio al Sommo Poeta in modo diverso, fresco e coinvolgente attraverso simpatiche tavole colorate che ripercorrono il cammino di Dante fra inferno, purgatorio e paradiso.

“Da ormai più di dieci anni – spiega l’assessore alla cultura Fabio Franchi – il Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero della Cultura, dedica il mese di maggio ai libri e alla promozione della lettura. L’occasione ci è sembrata adattissima per aprire le iniziative che in questo mese saranno dedicate alla lettura con un focus sul padre della lingua italiana, Dante Alighieri, e alla sua Commedia, capolavoro assoluto della letteratura di sempre. Tanto più che proprio tra metà maggio e metà giugno, secondo le ricostruzioni di Giorgio Petrocchi, sarebbe nato il Sommo Poeta, e proprio in occasione dei festeggiamenti fiorentini per la primavera, ai primi di maggio, Dante, allora bambino, avrebbe incontrato quella Beatrice che ne avrebbe segnato la vita, anche sotto il profilo della produzione artistica. Abbiamo deciso di ricordare e celebrare Dante con un’iniziativa che – per quanto rigorosa – vuole essere qualcosa di nuovo, fresco e diverso rispetto ai molti omaggi dedicati al Sommo Poeta, che tuttavia scontano il fatto di finire per essere troppo accademiche e algide. Per questo – memoria anche di una bellissima mattinata organizzata dai Licei Giovanni da San Giovanni proprio qui a Palomar a fine febbraio – abbiamo chiesto ad Alice Rovai, apprezzatissima graphic novelist, illustratrice e graphic designer, di esporre a Palomar le tavole che ha realizzato per i tre volumi de ‘Le avventure di Dantino’, scritti insieme a Silvio Biagi, e di organizzare, insieme a Silvio Biagi, un laboratorio per bambini nel giorno di conclusione dell’esposizione, il 13 maggio. Da oggi al 13 maggio, quindi, Palomar si ‘colorerà’ con il viaggio di Dante Alighieri nell’aldilà, e lo farà grazie alle illustrazioni fresche, genuine ed evocative, a volte buffe, ma sempre rigorosissime, di Alice Rovai, e il percorso si concluderà con un laboratorio dedicato ai più piccoli per disegnare Dante e per addentrarsi – con leggerezza – nel suo capolavoro a cura di Alice Rovai e Silvio Biagi. Ringraziamo Alice e Silvio per la collaborazione e la disponibilità, e invitiamo tutti a visitare questa esposizione, e leggere Dante e la Divina Commedia nella rielaborazione che i due autori ne hanno realizzato: resterete piacevolmente colpiti!”.

“Con vero piacere – ha aggiunto Alice Rovai – espongo le tavole delle ‘Avventure di Dantino’, collana edita da EmmeBi Edizioni Firenze, negli spazi del Palomar di San Giovanni Valdarno. Un ambiente frequentato da giovani è il miglior luogo per il mio Dantino, versione bambina del ben noto Dante Alighieri. Sono grata al comune di San Giovanni e alla direzione del Palomar per questa bella opportunità”.

L’esposizione terminerà il 13 maggio quando, la mattina alle 10, a Palomar sarà allestito un laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni dal titolo “Disegna Dantino”. Sarà presente anche Silvio Biagi, docente di italiano e latino nei licei che si occupa di formazione e di letteratura, particolarmente dell’opera di Dante e del genere fantastico.